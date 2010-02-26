بينها الرياض.. 3 مناطق على موعد مع الأمطار اليوم

الأرصاد: يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران وعدة مواقع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.