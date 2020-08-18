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"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين.. إصابة 612 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

وفاة 3 مرضى خلال 24 ساعة

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت في بيت أولا ومدينة الخليل ويطا بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 140 إصابة، إضافة إلى ثماني إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" 24 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. إصابة 612 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت في بيت أولا ومدينة الخليل ويطا بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 140 إصابة، إضافة إلى ثماني إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" 24 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
05:24 PM

فلسطين.. إصابة 612 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

وفاة 3 مرضى خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت في بيت أولا ومدينة الخليل ويطا بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 140 إصابة، إضافة إلى ثماني إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" 24 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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