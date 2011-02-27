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بعد تعيين البياري مساعداً لوزير الدفاع.. تكليف المهندس ناصر الناصر رئيساً تنفيذياً لمجموعة STC

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية -بناء على الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية- عن قبول مجلس إدارتها بتاريخ 26/ 2/ 2018م استقالة الدكتور خالد بن حسين بياري من منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ على أن يبدأ سريان الاستقالة من تاريخ 26/ 2/ 2018م.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للدكتور خالد بن حسين بياري، على جهوده المتميزة خلال المدة التي تَوَلّى فيها منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ متمنين له دوام التوفيق والتقدم في منصبه الجديد.

كما قرر مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية STC بتاريخ 26/ 2/ 2018م، تكليف المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ اعتباراً من تاريخ 26/ 2/ 2018م لمدة ستة أشهر، مع تمنيات المجلس له بالتوفيق والسداد.

والمهندس ناصر بن سليمان الناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وله خبرة طويلة في قطاع الاتصالات، بدأت مع إطلاق خدمات الجوال عام 1996م؛ حيث لَعِب دوراً أساسياً في إنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها، ومن ثم انتقل إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلال تلك المدة لَعِب دوراً رئيسياً بفتح السوق وإصدار الرخص للجوال والبيانات، كما عمل في شركة "موبايلي" مسؤولاً عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.

وفي عام 2015م انتقل إلى شركة الاتصالات السعودية نائباً أعلى للتقنية والعمليات، وفي عام 2018م عُيّن رئيساً تنفيذياً للعمليات بشركة الاتصالات السعودية. ويرأس الناصر حالياً مجلس إدارة شركة STC، وله عضوية في مجالس إدارة شركة الاتصالات التركية، وشركة أفيا التركية، كما يحمل المهندس ناصر بن سليمان الناصر العديد من الدورات المتخصصة في الاتصالات والشبكات، وكذلك دورات متقدمة في المالية والقيادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعيين البياري مساعداً لوزير الدفاع.. تكليف المهندس ناصر الناصر رئيساً تنفيذياً لمجموعة STC
سبق

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية -بناء على الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية- عن قبول مجلس إدارتها بتاريخ 26/ 2/ 2018م استقالة الدكتور خالد بن حسين بياري من منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ على أن يبدأ سريان الاستقالة من تاريخ 26/ 2/ 2018م.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للدكتور خالد بن حسين بياري، على جهوده المتميزة خلال المدة التي تَوَلّى فيها منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ متمنين له دوام التوفيق والتقدم في منصبه الجديد.

كما قرر مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية STC بتاريخ 26/ 2/ 2018م، تكليف المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ اعتباراً من تاريخ 26/ 2/ 2018م لمدة ستة أشهر، مع تمنيات المجلس له بالتوفيق والسداد.

والمهندس ناصر بن سليمان الناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وله خبرة طويلة في قطاع الاتصالات، بدأت مع إطلاق خدمات الجوال عام 1996م؛ حيث لَعِب دوراً أساسياً في إنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها، ومن ثم انتقل إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلال تلك المدة لَعِب دوراً رئيسياً بفتح السوق وإصدار الرخص للجوال والبيانات، كما عمل في شركة "موبايلي" مسؤولاً عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.

وفي عام 2015م انتقل إلى شركة الاتصالات السعودية نائباً أعلى للتقنية والعمليات، وفي عام 2018م عُيّن رئيساً تنفيذياً للعمليات بشركة الاتصالات السعودية. ويرأس الناصر حالياً مجلس إدارة شركة STC، وله عضوية في مجالس إدارة شركة الاتصالات التركية، وشركة أفيا التركية، كما يحمل المهندس ناصر بن سليمان الناصر العديد من الدورات المتخصصة في الاتصالات والشبكات، وكذلك دورات متقدمة في المالية والقيادة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:12 PM

بعد تعيين البياري مساعداً لوزير الدفاع.. تكليف المهندس ناصر الناصر رئيساً تنفيذياً لمجموعة STC

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
8,251

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية -بناء على الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية- عن قبول مجلس إدارتها بتاريخ 26/ 2/ 2018م استقالة الدكتور خالد بن حسين بياري من منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ على أن يبدأ سريان الاستقالة من تاريخ 26/ 2/ 2018م.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للدكتور خالد بن حسين بياري، على جهوده المتميزة خلال المدة التي تَوَلّى فيها منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ متمنين له دوام التوفيق والتقدم في منصبه الجديد.

كما قرر مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية STC بتاريخ 26/ 2/ 2018م، تكليف المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ اعتباراً من تاريخ 26/ 2/ 2018م لمدة ستة أشهر، مع تمنيات المجلس له بالتوفيق والسداد.

والمهندس ناصر بن سليمان الناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وله خبرة طويلة في قطاع الاتصالات، بدأت مع إطلاق خدمات الجوال عام 1996م؛ حيث لَعِب دوراً أساسياً في إنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها، ومن ثم انتقل إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلال تلك المدة لَعِب دوراً رئيسياً بفتح السوق وإصدار الرخص للجوال والبيانات، كما عمل في شركة "موبايلي" مسؤولاً عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.

وفي عام 2015م انتقل إلى شركة الاتصالات السعودية نائباً أعلى للتقنية والعمليات، وفي عام 2018م عُيّن رئيساً تنفيذياً للعمليات بشركة الاتصالات السعودية. ويرأس الناصر حالياً مجلس إدارة شركة STC، وله عضوية في مجالس إدارة شركة الاتصالات التركية، وشركة أفيا التركية، كما يحمل المهندس ناصر بن سليمان الناصر العديد من الدورات المتخصصة في الاتصالات والشبكات، وكذلك دورات متقدمة في المالية والقيادة.

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