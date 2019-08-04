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"القويحص" يقف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لمسالخ الأنعام بمكة

لتلافي بعض المخالفات وتجنب أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح

وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على آخر الاستعدادات والتجهيزات، على مسالخ الأنعام بمكة المكرمة، يرافقه مدير إدارة المسالخ الدكتور سعود الحتيرشي، وعدد من المسؤولين بأمانة العاصمة المقدسة.

وقد استحدثت الأمانة عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة، وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولته مع عددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة وعدد من المواقع، ويأتي ذلك لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء، ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وتعكف الأمانة منذ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح، وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد "القويحص" أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مع ضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعد مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"القويحص" يقف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لمسالخ الأنعام بمكة
سبق

وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على آخر الاستعدادات والتجهيزات، على مسالخ الأنعام بمكة المكرمة، يرافقه مدير إدارة المسالخ الدكتور سعود الحتيرشي، وعدد من المسؤولين بأمانة العاصمة المقدسة.

وقد استحدثت الأمانة عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة، وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولته مع عددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة وعدد من المواقع، ويأتي ذلك لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء، ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وتعكف الأمانة منذ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح، وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد "القويحص" أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مع ضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعد مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:45 AM

"القويحص" يقف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لمسالخ الأنعام بمكة

لتلافي بعض المخالفات وتجنب أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على آخر الاستعدادات والتجهيزات، على مسالخ الأنعام بمكة المكرمة، يرافقه مدير إدارة المسالخ الدكتور سعود الحتيرشي، وعدد من المسؤولين بأمانة العاصمة المقدسة.

وقد استحدثت الأمانة عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة، وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولته مع عددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة وعدد من المواقع، ويأتي ذلك لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء، ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وتعكف الأمانة منذ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح، وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد "القويحص" أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مع ضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعد مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.

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