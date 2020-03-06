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"آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري"

احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس.

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"آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري"
سبق

احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:57 AM

"آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس.

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