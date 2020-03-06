احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس.
"آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري"
احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس.
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"آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-06
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:57 AM
"آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري"
احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس.
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