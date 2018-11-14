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للمرة الأولى.. مدرب وطني ولاعب من المواليد يحصدان جائزة الجولة

"الهلال" يحافظ على جائزة الجمهور المثالي

حقق المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي مساعد مدرب نادي القادسية، جائزة أفضل مدرب في الجولة التاسعة، كأول مدرب وطني يحصد الجائزة منذ انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تولى قيادة فريقه في لقائه أمام الأهلي وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه هارون كمارا الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة، كأول لاعب من المواليد تحقيقاً لها خلال الجولات التسع الماضية، فيما حافظ جمهور نادي الهلال على جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية على التوالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للمرة الأولى.. مدرب وطني ولاعب من المواليد يحصدان جائزة الجولة
سبق

حقق المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي مساعد مدرب نادي القادسية، جائزة أفضل مدرب في الجولة التاسعة، كأول مدرب وطني يحصد الجائزة منذ انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تولى قيادة فريقه في لقائه أمام الأهلي وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه هارون كمارا الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة، كأول لاعب من المواليد تحقيقاً لها خلال الجولات التسع الماضية، فيما حافظ جمهور نادي الهلال على جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية على التوالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:41 PM

للمرة الأولى.. مدرب وطني ولاعب من المواليد يحصدان جائزة الجولة

"الهلال" يحافظ على جائزة الجمهور المثالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي مساعد مدرب نادي القادسية، جائزة أفضل مدرب في الجولة التاسعة، كأول مدرب وطني يحصد الجائزة منذ انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تولى قيادة فريقه في لقائه أمام الأهلي وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه هارون كمارا الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة، كأول لاعب من المواليد تحقيقاً لها خلال الجولات التسع الماضية، فيما حافظ جمهور نادي الهلال على جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية على التوالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

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