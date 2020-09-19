النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلمة تتعرض لـ١٣ كسرًا في حادث مروري وزوجها يناشد نقلها لـ "تخصصي جدة"

أدخلت العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في غيبوبة تامة

ناشد زوج إحدى معلمات الليث، المسؤولين (وزير الصحة ووزير التعليم) التوجيه بنقل زوجته لمستشفى متخصص بجدة، بعد تدهور حالتها نتيجة حادث مروري تعرضت له مع أربع من زميلاتها المعلمات في مدينة جدة أثناء عودتهن من مدرستهن بمحافظة الليث مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت المصابة قد أُدخلت العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في غيبوبة تامة، بعد تعرضها لنزيف واستئصال الطحال، وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها.
وقال حسن العبدلي لـ"سبق": تَعَرّضت زوجتي "ن. س" مع زميلاتها لحادث مروري أثناء عودتهن لمنازلهن في محافظة جدة من مدارسهن في إحدى قرى محافظة الليث الاثنين الماضي ومعه أصيبت المعلمات بإصابات متفرقة؛ أما زوجتي فقد أصيبت بنزيف استؤصل معه الطحال وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها، ولا تزال في غيبوبة تامة بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز "المحجر" في جدة.
وأضاف: تعمل زوجتي منذ خمس سنوات في محافظة الليث وتقطع قرابة 400 كيلو يوميًّا ذهابًا وإيابًا، وهي أم لـخمسة أطفال أصغرهم عمره خمسة أشهر، وسَبَق لها التقديم مرارًا على النقل بالظروف الخاصة؛ حيث إن إحدى بناتي تعاني من زلال بالكلى، وأرفقنا تقارير بعدم إمكانية مستشفى الليث علاجها أو متابعة حالتها؛ ولكن الطلب رُفض.
وأردف الزوج: أناشد المسؤولين في وزارتيْ الصحة والتعليم، بنقل زوجتي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، إنقاذ حياتها وإعادتها لأطفالها، كما أناشد وزير التعليم نقلها لمحافظة جدة؛ ليتسنى لها متابعة علاج طفلتنا قبل رحيل الأم أو الطفلة (الزوجة في وضعها الحالي، وحوادث الطريق مستقبلًا، أو رحيل طفلتنا بسبب مرض الكلى).

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
معلمة تتعرض لـ١٣ كسرًا في حادث مروري وزوجها يناشد نقلها لـ "تخصصي جدة"
سبق

ناشد زوج إحدى معلمات الليث، المسؤولين (وزير الصحة ووزير التعليم) التوجيه بنقل زوجته لمستشفى متخصص بجدة، بعد تدهور حالتها نتيجة حادث مروري تعرضت له مع أربع من زميلاتها المعلمات في مدينة جدة أثناء عودتهن من مدرستهن بمحافظة الليث مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت المصابة قد أُدخلت العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في غيبوبة تامة، بعد تعرضها لنزيف واستئصال الطحال، وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها.
وقال حسن العبدلي لـ"سبق": تَعَرّضت زوجتي "ن. س" مع زميلاتها لحادث مروري أثناء عودتهن لمنازلهن في محافظة جدة من مدارسهن في إحدى قرى محافظة الليث الاثنين الماضي ومعه أصيبت المعلمات بإصابات متفرقة؛ أما زوجتي فقد أصيبت بنزيف استؤصل معه الطحال وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها، ولا تزال في غيبوبة تامة بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز "المحجر" في جدة.
وأضاف: تعمل زوجتي منذ خمس سنوات في محافظة الليث وتقطع قرابة 400 كيلو يوميًّا ذهابًا وإيابًا، وهي أم لـخمسة أطفال أصغرهم عمره خمسة أشهر، وسَبَق لها التقديم مرارًا على النقل بالظروف الخاصة؛ حيث إن إحدى بناتي تعاني من زلال بالكلى، وأرفقنا تقارير بعدم إمكانية مستشفى الليث علاجها أو متابعة حالتها؛ ولكن الطلب رُفض.
وأردف الزوج: أناشد المسؤولين في وزارتيْ الصحة والتعليم، بنقل زوجتي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، إنقاذ حياتها وإعادتها لأطفالها، كما أناشد وزير التعليم نقلها لمحافظة جدة؛ ليتسنى لها متابعة علاج طفلتنا قبل رحيل الأم أو الطفلة (الزوجة في وضعها الحالي، وحوادث الطريق مستقبلًا، أو رحيل طفلتنا بسبب مرض الكلى).

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:01 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:37 PM

معلمة تتعرض لـ١٣ كسرًا في حادث مروري وزوجها يناشد نقلها لـ "تخصصي جدة"

أدخلت العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في غيبوبة تامة

A A A
عبدالعزيز الشهري - جدة
2
4,937

ناشد زوج إحدى معلمات الليث، المسؤولين (وزير الصحة ووزير التعليم) التوجيه بنقل زوجته لمستشفى متخصص بجدة، بعد تدهور حالتها نتيجة حادث مروري تعرضت له مع أربع من زميلاتها المعلمات في مدينة جدة أثناء عودتهن من مدرستهن بمحافظة الليث مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت المصابة قد أُدخلت العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في غيبوبة تامة، بعد تعرضها لنزيف واستئصال الطحال، وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها.
وقال حسن العبدلي لـ"سبق": تَعَرّضت زوجتي "ن. س" مع زميلاتها لحادث مروري أثناء عودتهن لمنازلهن في محافظة جدة من مدارسهن في إحدى قرى محافظة الليث الاثنين الماضي ومعه أصيبت المعلمات بإصابات متفرقة؛ أما زوجتي فقد أصيبت بنزيف استؤصل معه الطحال وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها، ولا تزال في غيبوبة تامة بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز "المحجر" في جدة.
وأضاف: تعمل زوجتي منذ خمس سنوات في محافظة الليث وتقطع قرابة 400 كيلو يوميًّا ذهابًا وإيابًا، وهي أم لـخمسة أطفال أصغرهم عمره خمسة أشهر، وسَبَق لها التقديم مرارًا على النقل بالظروف الخاصة؛ حيث إن إحدى بناتي تعاني من زلال بالكلى، وأرفقنا تقارير بعدم إمكانية مستشفى الليث علاجها أو متابعة حالتها؛ ولكن الطلب رُفض.
وأردف الزوج: أناشد المسؤولين في وزارتيْ الصحة والتعليم، بنقل زوجتي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، إنقاذ حياتها وإعادتها لأطفالها، كما أناشد وزير التعليم نقلها لمحافظة جدة؛ ليتسنى لها متابعة علاج طفلتنا قبل رحيل الأم أو الطفلة (الزوجة في وضعها الحالي، وحوادث الطريق مستقبلًا، أو رحيل طفلتنا بسبب مرض الكلى).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,762
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,500

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة