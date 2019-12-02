"سجون مكة" تطلق مبادرة "من أجلك" للتدريب على صناعة المستقبل ومواجهة الضغوط

تنظمها بالتعاون مع جامعة أم القرى.. وتستهدف تأهيل 25 % من النزيلات السعوديات

أطلقت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة سجن النساء بالعاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، فعاليات مبادرة "من أجلك" بالتعاون مع جامعة أم القرى، إذ تستهدف تدريب أكثر من 25 % من إجمالي عدد النزيلات السعوديات على مدى يومين متتاليين في مجال صناعة المستقبل والتعامل مع الضغوط ومواجهتها.

وتفصيلاً، أوضحت مديرة سجن النساء ندى الحازمي، أن الدورة الأولى تحت عنوان "أبدعي لصناعة مستقبلك" وتتضمن فهم الذات وتقديرها والمعرفة والإدراك واتخاذ القرار، بالإضافة إلى السلام الداخلي والحصانة النفسية والفكرية، واستثمار الذات في المستقبل.

في حين أن الدورة الثانية جاءت بعنوان "تخلص من الضغوط وعش سعيدًا" وتشمل مواجهة الضغوط النفسية، وطرق التخلص منه، والبحث عن السعادة، واختتمت بجلسة حوار مفتوح مع النزيلات.

وقال إن للمبادرة أكثر من 28 هدفًا، من أهمها معرفة مفهوم الوعي بالذات وطرق الإدراك وكيفية اتخاذ القرارات الصائبة، إلى جانب اكتساب الشجاعة لمواجهة الآخرين وتقبل النقد، وتشجيع المتدربة على الإفصاح عن رأيها، وإكسابها مهارة التفكير الناقد، وتعريف المتدربة بمفاهيم السعادة وآلية مواجهة الضغوط ومسبباتها ومؤشراتها.

وتأتي المبادرة تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين مديرية السجون بالمنطقة وجامعة أم القرى، واختتمت بتكريم المشاركات على تنفيذها وإعدادها القائمات عليها، وتكريم المميزات من نزيلات السجن.