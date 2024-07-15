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مصر تطلب إيضاحاً رسمياً عاجلاً من إثيوبيا حول إعلانها بدء ملء سد النهضة

"الخارجية" تتابع تطورات ما يثار حول القضية

طلبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء سد النهضة.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها في موقع فيس بوك، أنه "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشىي بيكلي، في وقت سابق اليوم؛ بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تطلب إيضاحاً رسمياً عاجلاً من إثيوبيا حول إعلانها بدء ملء سد النهضة
سبق

طلبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء سد النهضة.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها في موقع فيس بوك، أنه "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشىي بيكلي، في وقت سابق اليوم؛ بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
07:55 PM

مصر تطلب إيضاحاً رسمياً عاجلاً من إثيوبيا حول إعلانها بدء ملء سد النهضة

"الخارجية" تتابع تطورات ما يثار حول القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء سد النهضة.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها في موقع فيس بوك، أنه "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشىي بيكلي، في وقت سابق اليوم؛ بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة.

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