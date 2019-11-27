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"هزاع بن زايد": زيارة ولي العهد السعودي تجسِّد أجمل الأواصر بين البلدَيْن

قال إن الشعبَيْن الشقيقَيْن يمضيان معًا بثقة لمزيد من التعاون بمختلف القضايا

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات مناسبة غالية، تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يمضيان معًا بثقة نحو مزيد من التعاون والتعاضد في مختلف القضايا.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هزاع بن زايد": زيارة ولي العهد السعودي تجسِّد أجمل الأواصر بين البلدَيْن
سبق

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات مناسبة غالية، تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يمضيان معًا بثقة نحو مزيد من التعاون والتعاضد في مختلف القضايا.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:23 PM

"هزاع بن زايد": زيارة ولي العهد السعودي تجسِّد أجمل الأواصر بين البلدَيْن

قال إن الشعبَيْن الشقيقَيْن يمضيان معًا بثقة لمزيد من التعاون بمختلف القضايا

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خالد الشاماني - الرياض
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2,589

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات مناسبة غالية، تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يمضيان معًا بثقة نحو مزيد من التعاون والتعاضد في مختلف القضايا.

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