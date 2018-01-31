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جرعات لقاح "كورونا" المُعطاة بالمملكة تقترب من نصف مليون جرعة

يترجم حرص القيادة على الاهتمام والعناية بصحة المواطنين والمقيمين

كشفت آخر إحصاءات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة منذ وصول أولى دفعات اللقاح قبل نحو شهرين تقريباً إلى "440.618" ألف جرعة حتى اليوم.


وتفصيلًا: اقتربت الجرعات المعطاة إلى نصف مليون جرعة في وقت قياسي خلال فترة لا تتجاوز الشهرين؛ الأمر الذي يترجم ذلك حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة، وسط توجيهات ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله -.


وأتاحت وزارة الصحة من حينه التسجيل للحصول على اللقاح من أول يوم تزامناً مع إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا وذلك عبر تطبيق "صحتي".


واستطاعت الوزارة من خلال مراكز لقاحات كورونا المنتشرة في أرجاء عدة من مناطق ومحافظات المملكة وخلال نحو شهرين إلى تطعيم 440.618 شخصاً، وهو رقم يترجم حرص المملكة واهتمامها بالإنسان أولاً، منذ بداية الأزمة وصولاً إلى مرحلة التطعيم الذي يوزع بعدالة على المواطنين والمقيمين، في حملة تطعيم تُعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة.

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جرعات لقاح "كورونا" المُعطاة بالمملكة تقترب من نصف مليون جرعة
سبق

كشفت آخر إحصاءات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة منذ وصول أولى دفعات اللقاح قبل نحو شهرين تقريباً إلى "440.618" ألف جرعة حتى اليوم.


وتفصيلًا: اقتربت الجرعات المعطاة إلى نصف مليون جرعة في وقت قياسي خلال فترة لا تتجاوز الشهرين؛ الأمر الذي يترجم ذلك حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة، وسط توجيهات ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله -.


وأتاحت وزارة الصحة من حينه التسجيل للحصول على اللقاح من أول يوم تزامناً مع إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا وذلك عبر تطبيق "صحتي".


واستطاعت الوزارة من خلال مراكز لقاحات كورونا المنتشرة في أرجاء عدة من مناطق ومحافظات المملكة وخلال نحو شهرين إلى تطعيم 440.618 شخصاً، وهو رقم يترجم حرص المملكة واهتمامها بالإنسان أولاً، منذ بداية الأزمة وصولاً إلى مرحلة التطعيم الذي يوزع بعدالة على المواطنين والمقيمين، في حملة تطعيم تُعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:05 PM

جرعات لقاح "كورونا" المُعطاة بالمملكة تقترب من نصف مليون جرعة

يترجم حرص القيادة على الاهتمام والعناية بصحة المواطنين والمقيمين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت آخر إحصاءات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة منذ وصول أولى دفعات اللقاح قبل نحو شهرين تقريباً إلى "440.618" ألف جرعة حتى اليوم.


وتفصيلًا: اقتربت الجرعات المعطاة إلى نصف مليون جرعة في وقت قياسي خلال فترة لا تتجاوز الشهرين؛ الأمر الذي يترجم ذلك حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة، وسط توجيهات ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله -.


وأتاحت وزارة الصحة من حينه التسجيل للحصول على اللقاح من أول يوم تزامناً مع إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا وذلك عبر تطبيق "صحتي".


واستطاعت الوزارة من خلال مراكز لقاحات كورونا المنتشرة في أرجاء عدة من مناطق ومحافظات المملكة وخلال نحو شهرين إلى تطعيم 440.618 شخصاً، وهو رقم يترجم حرص المملكة واهتمامها بالإنسان أولاً، منذ بداية الأزمة وصولاً إلى مرحلة التطعيم الذي يوزع بعدالة على المواطنين والمقيمين، في حملة تطعيم تُعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة.

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