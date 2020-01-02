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انطلاقة حماسية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" بمهرجان الإبل

بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة

جاءت انطلاقة مسابقة (القعود قعودك لا طرحته) بشكلها الجديد، اليوم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مثيرة وحماسية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الكبير الذي حضر.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت المسابقة بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة بعد النجاح المميز الذي حققته في انطلاقتها الأولى، يوم السبت الماضي، وستستمر المسابقة حتى 14 يناير الحالي.

وعن آلية المسابقة كشف المتحدث الرسمي للنادي فوزان الماضي، أنه سيتم اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيًّا؛ وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على"القعود" الذي نجح في إسقاطه.

وأضاف الماضي: سيتم تنفيذ المسابقة من خلال عدة خطوات؛ تبدأ باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقامًا محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويُطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة.

هذا، ويحصل المتسابق على "القعود" إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط "القعود" في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور.

وإذا تمكّن المتسابق من إسقاط "القعود" خلال 25 ثانية، فيتأهّل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على "القعود". وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهّلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقًا.

القعود قعودك لا طرحته مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاقة حماسية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" بمهرجان الإبل
سبق

جاءت انطلاقة مسابقة (القعود قعودك لا طرحته) بشكلها الجديد، اليوم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مثيرة وحماسية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الكبير الذي حضر.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت المسابقة بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة بعد النجاح المميز الذي حققته في انطلاقتها الأولى، يوم السبت الماضي، وستستمر المسابقة حتى 14 يناير الحالي.

وعن آلية المسابقة كشف المتحدث الرسمي للنادي فوزان الماضي، أنه سيتم اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيًّا؛ وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على"القعود" الذي نجح في إسقاطه.

وأضاف الماضي: سيتم تنفيذ المسابقة من خلال عدة خطوات؛ تبدأ باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقامًا محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويُطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة.

هذا، ويحصل المتسابق على "القعود" إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط "القعود" في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور.

وإذا تمكّن المتسابق من إسقاط "القعود" خلال 25 ثانية، فيتأهّل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على "القعود". وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهّلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقًا.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
04:52 PM

انطلاقة حماسية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" بمهرجان الإبل

بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة

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نافل السبيعي - رماح
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9,718

جاءت انطلاقة مسابقة (القعود قعودك لا طرحته) بشكلها الجديد، اليوم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مثيرة وحماسية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الكبير الذي حضر.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت المسابقة بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة بعد النجاح المميز الذي حققته في انطلاقتها الأولى، يوم السبت الماضي، وستستمر المسابقة حتى 14 يناير الحالي.

وعن آلية المسابقة كشف المتحدث الرسمي للنادي فوزان الماضي، أنه سيتم اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيًّا؛ وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على"القعود" الذي نجح في إسقاطه.

وأضاف الماضي: سيتم تنفيذ المسابقة من خلال عدة خطوات؛ تبدأ باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقامًا محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويُطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة.

هذا، ويحصل المتسابق على "القعود" إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط "القعود" في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور.

وإذا تمكّن المتسابق من إسقاط "القعود" خلال 25 ثانية، فيتأهّل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على "القعود". وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهّلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقًا.

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