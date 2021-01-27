وزير التعليم يوجه بصرف المتبقي من العلاوة لمنسوبي الوزارة بشكل عاجل

انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ، المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته اليوم.

وقال "آل الشيخ": انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.