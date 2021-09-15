النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن

عمره حاليًا 64 عامًا.. السلطات الأسترالية كانت قد أدانته بزراعة نبات محظور

بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عامًا، قرر رجل يبلغ من العمر (64 عامًا) تسليم نفسه للشرطة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: إن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون (حوالى 600 كيلومتر شمالي سيدني) خلال الفترة من 31 يوليو إلى أول أغسطس العام 1992، باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".

وأضاف البيان: "في ذلك الوقت لم تنجح الجهود في تحديد مكان الرجل".

ومنذ ذلك الحين، وجّهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.

ووفق "الألمانية" سلّم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسميًّا، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن
سبق

بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عامًا، قرر رجل يبلغ من العمر (64 عامًا) تسليم نفسه للشرطة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: إن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون (حوالى 600 كيلومتر شمالي سيدني) خلال الفترة من 31 يوليو إلى أول أغسطس العام 1992، باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".

وأضاف البيان: "في ذلك الوقت لم تنجح الجهود في تحديد مكان الرجل".

ومنذ ذلك الحين، وجّهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.

ووفق "الألمانية" سلّم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسميًّا، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:23 AM

فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن

عمره حاليًا 64 عامًا.. السلطات الأسترالية كانت قد أدانته بزراعة نبات محظور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,244

بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عامًا، قرر رجل يبلغ من العمر (64 عامًا) تسليم نفسه للشرطة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: إن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون (حوالى 600 كيلومتر شمالي سيدني) خلال الفترة من 31 يوليو إلى أول أغسطس العام 1992، باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".

وأضاف البيان: "في ذلك الوقت لم تنجح الجهود في تحديد مكان الرجل".

ومنذ ذلك الحين، وجّهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.

ووفق "الألمانية" سلّم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسميًّا، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,671
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,638
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,843
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة