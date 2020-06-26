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شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير

تفوق الأعداد المحددة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

باشرت السلطات الأمنية، تجمعاً كبيراً بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصاً في المناسبات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد،

ويتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير
سبق

باشرت السلطات الأمنية، تجمعاً كبيراً بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصاً في المناسبات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد،

ويتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
09:57 PM

شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير

تفوق الأعداد المحددة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

A A A
محمد طيران - الرياض
13
18,434

باشرت السلطات الأمنية، تجمعاً كبيراً بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصاً في المناسبات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد،

ويتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل.

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