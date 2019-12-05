النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنظم ورشة عمل لمنسوبيها

تحت عنوان "تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ ورشة عمل لمنسوبيه، تحت عنوان "آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"، قدّمها مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي الشهري.

وتستهدف الندوة قيادات الفرع الإدارية والميدانية؛ لرفع مستوى الأداء؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتناولت شرح الأجزاء المتعلّقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، مع توضيح لائحة الأداء الجديدة التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتدادًا لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني، وترجمة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنظم ورشة عمل لمنسوبيها
سبق

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ ورشة عمل لمنسوبيه، تحت عنوان "آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"، قدّمها مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي الشهري.

وتستهدف الندوة قيادات الفرع الإدارية والميدانية؛ لرفع مستوى الأداء؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتناولت شرح الأجزاء المتعلّقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، مع توضيح لائحة الأداء الجديدة التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتدادًا لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني، وترجمة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:41 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنظم ورشة عمل لمنسوبيها

تحت عنوان "تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
52

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ ورشة عمل لمنسوبيه، تحت عنوان "آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"، قدّمها مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي الشهري.

وتستهدف الندوة قيادات الفرع الإدارية والميدانية؛ لرفع مستوى الأداء؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتناولت شرح الأجزاء المتعلّقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، مع توضيح لائحة الأداء الجديدة التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتدادًا لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني، وترجمة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,656
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,930
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,261
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,676

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة