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الثاني في عرفات.. مسجد الصخرات وقف عنده الرسول ونزلت فيه آية من المائدة

يقع أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه وهو مرتفع عن الأرض

تتعدد المواقع التاريخية الإسلامية التي يبحث عنها الحجاج في رحلتهم للمشاعر المقدسة، ومن هذه المواقع مسجد الصخرات وهو أحد الأماكن التي وقف عندها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يعرفه الكثيرون كمسجد نمرة.

ومسجد الصخرات أحد مساجد مكة المكرمة ويقع في عرفات أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه، وهو مرتفع قليلًا عن مستوى الأرض، ويحيط به جدار قصير وفيه صخرات كبار، وقد وقف عندها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع وهو على ناقته القصواء.

وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وفي الصخرات نزل على النبي قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". الآية الثالثة من سورة المائدة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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الثاني في عرفات.. مسجد الصخرات وقف عنده الرسول ونزلت فيه آية من المائدة
سبق

تتعدد المواقع التاريخية الإسلامية التي يبحث عنها الحجاج في رحلتهم للمشاعر المقدسة، ومن هذه المواقع مسجد الصخرات وهو أحد الأماكن التي وقف عندها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يعرفه الكثيرون كمسجد نمرة.

ومسجد الصخرات أحد مساجد مكة المكرمة ويقع في عرفات أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه، وهو مرتفع قليلًا عن مستوى الأرض، ويحيط به جدار قصير وفيه صخرات كبار، وقد وقف عندها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع وهو على ناقته القصواء.

وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وفي الصخرات نزل على النبي قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". الآية الثالثة من سورة المائدة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:06 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:05 PM

الثاني في عرفات.. مسجد الصخرات وقف عنده الرسول ونزلت فيه آية من المائدة

يقع أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه وهو مرتفع عن الأرض

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
2
5,359

تتعدد المواقع التاريخية الإسلامية التي يبحث عنها الحجاج في رحلتهم للمشاعر المقدسة، ومن هذه المواقع مسجد الصخرات وهو أحد الأماكن التي وقف عندها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يعرفه الكثيرون كمسجد نمرة.

ومسجد الصخرات أحد مساجد مكة المكرمة ويقع في عرفات أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه، وهو مرتفع قليلًا عن مستوى الأرض، ويحيط به جدار قصير وفيه صخرات كبار، وقد وقف عندها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع وهو على ناقته القصواء.

وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وفي الصخرات نزل على النبي قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". الآية الثالثة من سورة المائدة.

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