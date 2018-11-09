النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الرياضة: تأجيل نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نـادال و دجوكوفيتش

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تأجيل إقامة نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نجمي اللعبة رافاييل نـادال ونوفاك دجوكوفيتش، الـذي كان مقـرراً أن يقـام فـي مدينـة جدة 22 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بسبب الإصابة التي لحقت بنجـم التنس رافاييل نادال مؤخراً، وأجرى على إثرها عملية جراحية تحتاج إلى فترة زمنية من التأهيل، تتعارض مع الزمن المحـدد لإقامة هذا النهائي الكبير.

وستعلن الهيئة العامة للرياضة في وقت لاحق الموعد الجديـد لهـذا النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
هيئة الرياضة: تأجيل نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نـادال و دجوكوفيتش
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تأجيل إقامة نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نجمي اللعبة رافاييل نـادال ونوفاك دجوكوفيتش، الـذي كان مقـرراً أن يقـام فـي مدينـة جدة 22 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بسبب الإصابة التي لحقت بنجـم التنس رافاييل نادال مؤخراً، وأجرى على إثرها عملية جراحية تحتاج إلى فترة زمنية من التأهيل، تتعارض مع الزمن المحـدد لإقامة هذا النهائي الكبير.

وستعلن الهيئة العامة للرياضة في وقت لاحق الموعد الجديـد لهـذا النهائي.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
11:59 PM

هيئة الرياضة: تأجيل نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نـادال و دجوكوفيتش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,537

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تأجيل إقامة نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نجمي اللعبة رافاييل نـادال ونوفاك دجوكوفيتش، الـذي كان مقـرراً أن يقـام فـي مدينـة جدة 22 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بسبب الإصابة التي لحقت بنجـم التنس رافاييل نادال مؤخراً، وأجرى على إثرها عملية جراحية تحتاج إلى فترة زمنية من التأهيل، تتعارض مع الزمن المحـدد لإقامة هذا النهائي الكبير.

وستعلن الهيئة العامة للرياضة في وقت لاحق الموعد الجديـد لهـذا النهائي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,349
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,627
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,055
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,236

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة