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التحالف يكسر شوكة الحوثي في حصار العبدية ومقتل 508 في أسبوع

في جنوب محافظة مأرب مع إغلاق جميع المنافذ المؤدّية والقادمة إليها

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والأجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 508 حوثيين في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف، نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية، وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء، وذلك بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك. وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف يكسر شوكة الحوثي في حصار العبدية ومقتل 508 في أسبوع
سبق

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والأجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 508 حوثيين في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف، نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية، وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء، وذلك بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك. وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:21 PM

التحالف يكسر شوكة الحوثي في حصار العبدية ومقتل 508 في أسبوع

في جنوب محافظة مأرب مع إغلاق جميع المنافذ المؤدّية والقادمة إليها

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فهد كاملي - الرياض
3
4,703

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والأجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 508 حوثيين في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف، نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية، وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء، وذلك بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك. وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

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