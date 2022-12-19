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أول رد لـ"ترامب" بعد إحالته للمحاكمة: "الحسد والحقد والغضب"

قال: لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ هذا البلد ولا أحد يتحدث عن ذلك

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بتصويت مجلس النواب لصالح إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتيْ "استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس"، واتهم الديموقراطيين بـ"محاولة إبطال تصويت ملايين الأمريكيين".

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية ميشيغان: "بينما نحن نخلق الوظائف ونقاتل من أجل ميشيغان؛ فإن اليسار الراديكالي في الكونجرس ينهشه الحسد والحقد والغضب، وأنتم ترون ما يجري الآن".

وأضاف: "لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ هذا البلد ولا أحد يتحدث عن ذلك".

وتابع: إن "الديمقراطيين يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016.

ووفق "الحرة"، رأى ترامب أن "هذه المساءلة الحزبية الفاسدة هي مسيرة انتحارية سياسية للحزب الديمقراطي".

ترامب محاكمة ترامب مجلس النواب

الرئيسية/ أخبار العالم

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أول رد لـ"ترامب" بعد إحالته للمحاكمة: "الحسد والحقد والغضب"
سبق

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بتصويت مجلس النواب لصالح إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتيْ "استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس"، واتهم الديموقراطيين بـ"محاولة إبطال تصويت ملايين الأمريكيين".

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية ميشيغان: "بينما نحن نخلق الوظائف ونقاتل من أجل ميشيغان؛ فإن اليسار الراديكالي في الكونجرس ينهشه الحسد والحقد والغضب، وأنتم ترون ما يجري الآن".

وأضاف: "لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ هذا البلد ولا أحد يتحدث عن ذلك".

وتابع: إن "الديمقراطيين يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016.

ووفق "الحرة"، رأى ترامب أن "هذه المساءلة الحزبية الفاسدة هي مسيرة انتحارية سياسية للحزب الديمقراطي".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:42 AM

أول رد لـ"ترامب" بعد إحالته للمحاكمة: "الحسد والحقد والغضب"

قال: لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ هذا البلد ولا أحد يتحدث عن ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بتصويت مجلس النواب لصالح إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتيْ "استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس"، واتهم الديموقراطيين بـ"محاولة إبطال تصويت ملايين الأمريكيين".

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية ميشيغان: "بينما نحن نخلق الوظائف ونقاتل من أجل ميشيغان؛ فإن اليسار الراديكالي في الكونجرس ينهشه الحسد والحقد والغضب، وأنتم ترون ما يجري الآن".

وأضاف: "لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ هذا البلد ولا أحد يتحدث عن ذلك".

وتابع: إن "الديمقراطيين يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016.

ووفق "الحرة"، رأى ترامب أن "هذه المساءلة الحزبية الفاسدة هي مسيرة انتحارية سياسية للحزب الديمقراطي".

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