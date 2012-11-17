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أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للجامعات العربية

أشاد بما تقدمه جامعة الأمير محمد بن فهد من خدمة لأبناء المنطقة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته 53 الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ورؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة.

جاء ذلك بمناسبة استضافة جامعة الأمير محمد بن فهد اجتماع المجلس التنفيذي الأول لاتحاد الجامعات العربية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام وأقيم بمقر الجامعة.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي يقدمها الاتحاد من أجل التنسيق ورفع أداء الجامعات العربية وتكاملها؛ من أجل الخروج بنتائج مفيدة للطلبة في مختلف الأقطار العربية.

وثمّن ما تقدمه جامعة الأمير محمد بن فهد من خدمة لأبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات.

وأكد أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق التطلعات وتقديم مخرجات تخدم الوطن، وتوجهات الحكومة الرشيدة.

بدوره، رفع الدكتور "الأنصاري" شكره لأمير المنطقة على دعمه للجامعة وبرامجها، وعلى كرم الاستقبال وحفاوة اللقاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للجامعات العربية
سبق

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته 53 الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ورؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة.

جاء ذلك بمناسبة استضافة جامعة الأمير محمد بن فهد اجتماع المجلس التنفيذي الأول لاتحاد الجامعات العربية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام وأقيم بمقر الجامعة.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي يقدمها الاتحاد من أجل التنسيق ورفع أداء الجامعات العربية وتكاملها؛ من أجل الخروج بنتائج مفيدة للطلبة في مختلف الأقطار العربية.

وثمّن ما تقدمه جامعة الأمير محمد بن فهد من خدمة لأبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات.

وأكد أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق التطلعات وتقديم مخرجات تخدم الوطن، وتوجهات الحكومة الرشيدة.

بدوره، رفع الدكتور "الأنصاري" شكره لأمير المنطقة على دعمه للجامعة وبرامجها، وعلى كرم الاستقبال وحفاوة اللقاء.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
02:44 PM

أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للجامعات العربية

أشاد بما تقدمه جامعة الأمير محمد بن فهد من خدمة لأبناء المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته 53 الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ورؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة.

جاء ذلك بمناسبة استضافة جامعة الأمير محمد بن فهد اجتماع المجلس التنفيذي الأول لاتحاد الجامعات العربية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام وأقيم بمقر الجامعة.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي يقدمها الاتحاد من أجل التنسيق ورفع أداء الجامعات العربية وتكاملها؛ من أجل الخروج بنتائج مفيدة للطلبة في مختلف الأقطار العربية.

وثمّن ما تقدمه جامعة الأمير محمد بن فهد من خدمة لأبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات.

وأكد أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق التطلعات وتقديم مخرجات تخدم الوطن، وتوجهات الحكومة الرشيدة.

بدوره، رفع الدكتور "الأنصاري" شكره لأمير المنطقة على دعمه للجامعة وبرامجها، وعلى كرم الاستقبال وحفاوة اللقاء.

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