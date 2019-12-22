مدير "تعليم صامطة" يقف على الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول

للاطمئنان على سيرها بما يضمن أداء أكثر من 37 ألف طالب وطالبة و170 جندياً مرابطاً

انطلقت صباح اليوم بمدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1440_1441، وسط استعدادات مبكرة بما يضمن أداء أكثر من 37 ألف طالب وطالبة و170 من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، اختباراتهم في أجواء مثالية بعيداً عن التوتر والقلق، حيث استقبل طلاب المرحلة الابتدائية بالوجبات والعصيرات والبوفيه المفتوح، كما استقبل الجنود المرابطين بالورود.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، إن المكتب أنهى جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول وللاطمئنان على سير الاختبارات، مبيناً أنه تم اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً يشرف عليها مشرفو ومشرفات المكتب، وينفذها أكثر من 130 مشرفاً ومشرفة، ويتم متابعتها ميدانياً مع قادة وقائدات المدارس ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث، وذلك بمتابعة من الشؤون التعليمية بالمكتب ممثلة في وحدة الاختبارات والقبول وجميع الوحدات؛ للوقوف على أعمال لجان الاختبارات وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وفي السياق ذاته، طمأن مدير المكتب أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، مثنياً على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين، مشيداً بالمتابعة المستمرة للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

كما وقف مدير مكتب تعليم صامطة على سير الاختبارات بابتدائية عثمان بن عفان وابتدائية الملك خالد وكذلك متوسطة وثانوية قرطبة ومتوسطة الطوال، واطمأن على انتظام الطلاب وسير أعمال اللجان بالشكل الصحيح.

كما وقف رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور على اختبارات الطلاب في ابتدائية الركوبة، وتفقد لجان الاختبارات، واطلع على أعمال اللجان، فيما تابعت رئيسة الشؤون التعليمية بنات أريج كرشمي الاختبارات بمتوسطة وثانوية الجاضع، واطمأنت على سيرها.

وأكد "الصميلي" أن تلك الزيارات الميدانية تأتي ضمن توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي لتفقد أحوال أبنائنا الطلاب والطالبات، وتهيئة كافة الظروف لسير الاختبارات، مبيناً أن هناك دعماً منه وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية المعدة لذلك.

وأوضح "الصميلي" أن مجموع أعداد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات صباح اليوم بلغ 37445 طالباً وطالبة بمدارس مكتب تعليم صامطة، إذ بلغ عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية 8907 طلاب والمتوسطة 5845 طالباً، وفي المرحلة الثانوية 4860 طالباً بمجموع 19612 طالباً في 58 مدرسة ابتدائية و43 متوسطة و22 ثانوية يلاحظ عليهم أكثر من 2016 معلماً.

وذكر أن عدد الطالبات في المرحلة الابتدائية بلغ 7889 طالباً، والمرحلة المتوسطة 5432 طالبة، والمرحلة الثانوية 4512 طالبة، بمجموع 17833 طالباً في 57 مدرسة ابتدائية و37 متوسطة و21 ثانوية، يلاحظ عليهم أكثر من 2474 معلمة.

وأضاف "الصميلي" أن المكتب حرص على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، وكذلك استقبال الراغبين في أداء الاختبارات من المرابطين بالحد الجنوبي، مع تقديم كل ما يساعدهم على أدائهم الاختبارات في أجواء مريحة وفق رغباتهم.