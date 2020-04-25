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أدنى حصيلة يومية منذ 17 مارس.. تسجيل 415 وفاة بـ"كورونا" في إيطاليا

إجمالي من فقدوا حياتهم يصل إلى 26.384

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم (السبت)، تسجيل 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 17 مارس الماضي.

وأوضحت السلطات أن إجمالي الوفيات بلغ 26384، في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغ عن 2357 حالة اليوم، مقابل 3021 حالة أمس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفًا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أدنى حصيلة يومية منذ 17 مارس.. تسجيل 415 وفاة بـ"كورونا" في إيطاليا
سبق

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم (السبت)، تسجيل 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 17 مارس الماضي.

وأوضحت السلطات أن إجمالي الوفيات بلغ 26384، في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغ عن 2357 حالة اليوم، مقابل 3021 حالة أمس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفًا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:14 PM

أدنى حصيلة يومية منذ 17 مارس.. تسجيل 415 وفاة بـ"كورونا" في إيطاليا

إجمالي من فقدوا حياتهم يصل إلى 26.384

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الإيطالية اليوم (السبت)، تسجيل 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 17 مارس الماضي.

وأوضحت السلطات أن إجمالي الوفيات بلغ 26384، في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغ عن 2357 حالة اليوم، مقابل 3021 حالة أمس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفًا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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