أيام تفصلنا عن رد "هواوي" العملي على "ترامب" .. استعدوا لنظام "h os"

ستُطلق هاتفاً بنظام تشغيلها الخاص الذي يعمل أيضاً على "التلفزيونات الذكية"

أيام قليلة تفصل شركة "هواوي" الصينية، عن الاعلان عن هاتف مدعم بنظام تشغيل خاص بها "Hongmeng OS" وذلك، بعد أن توقفت "جوجل" عن دعم "أندرويد" على هواتفها، في أعقاب إجراءات الحظر الأخيرة.

وكشفت صحيفة "جلوبال تايمز"؛ التابعة لحكومة الصين، عدداً من تفاصيل هذا البرنامج الذي تراهن عليه "هواوي" من أجل تقليل اعتمادها على المصادر الخارجية.

ويرتقب أن تقوم "هواوي" بعرض نظام التشغيل الجديد في مؤتمر خاص بمطوّري الويب في مدينة دونجوان الصينية، في 9 من أغسطس الجاري.

ووفق "سكاي نيوز" أوردت الصحيفة الصينية، أن النظام الجديد سيعمل أيضاً على التلفزيونات الذكية، وقارن بعض الخبراء "هونج مينج أو إس"، بنظام "فوشسيا" الذي طوّرته "جوجل" في وقتٍ سابقٍ، وهو برنامج تجريبي.

وأضافت، أن هذا النظام جرى تصميمه بنظام نواة حتى يكون ملائماً للذكاء الصناعي، ويستطيع العمل في أكثر من منصة على الإنترنت.

وقالت "جلوبال تايمز"، إن الهاتف الجديد الذي سيجري طرحه بنظام التشغيل "Hongmeng OS" تمّ تجريبه وأظهر أداءً جيداً.

ومن المرتقب أن يُطرح هذا الجهاز إلى جانب هاتف "هواوي ميت 30 برو"، في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري، وسيستهدف المُنتج الفئة المتوسطة من الزبائن، بسعر مناسب لا يتجاوز 288 دولاراً.

وتعرّضت الشركة لخسائر في الآونة الأخيرة، وبدا مستقبلها مشوباً بالغموض، بعدما حظر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ على بلاده بيع منتجات التقنية إلى الصين، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وفي وقتٍ لاحقٍ، تراجع ترامب؛ عن هذا الحظر، عقب لقاءٍ مع نظيره الصيني، شي جين بينج؛ خلال لقاءٍ على هامش قمة مجموعة العشرين، التي أقيمت في اليابان.