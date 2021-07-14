"الرشيدي" إلى رتبة عميد ركن بالحرس الملكي

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ركن عبدالله بن ناصر يحيا الرشيدي إلى رتبة عميد ركن.
وعبّر الرشيدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ركن عبدالله بن ناصر يحيا الرشيدي إلى رتبة عميد ركن.
وعبّر الرشيدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ركن عبدالله بن ناصر يحيا الرشيدي إلى رتبة عميد ركن.
وعبّر الرشيدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ركن عبدالله بن ناصر يحيا الرشيدي إلى رتبة عميد ركن.
وعبّر الرشيدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.