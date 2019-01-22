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"قيادة التحالف": ما تمّ تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بصعدة عارٍ من الصحة

"المالكي" يفنّد أكاذيب الحوثيين ويؤكّد: هذا نهجهم التضليلي المعتاد

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف التحالف مركز احتجاز بمحافظة صعدة، فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م)، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

وأضاف العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وتمّ عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR)، بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبيّن عدم صحة هذه الادعاءات.

وبيّن العميد المالكي؛ أن ما سوّقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبّر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL)، بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قِبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكّد العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

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"قيادة التحالف": ما تمّ تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بصعدة عارٍ من الصحة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف التحالف مركز احتجاز بمحافظة صعدة، فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م)، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

وأضاف العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وتمّ عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR)، بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبيّن عدم صحة هذه الادعاءات.

وبيّن العميد المالكي؛ أن ما سوّقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبّر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL)، بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قِبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكّد العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:19 AM

"قيادة التحالف": ما تمّ تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بصعدة عارٍ من الصحة

"المالكي" يفنّد أكاذيب الحوثيين ويؤكّد: هذا نهجهم التضليلي المعتاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف التحالف مركز احتجاز بمحافظة صعدة، فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م)، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

وأضاف العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وتمّ عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR)، بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبيّن عدم صحة هذه الادعاءات.

وبيّن العميد المالكي؛ أن ما سوّقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبّر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL)، بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قِبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكّد العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

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