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اختتام مناورات تبوك 5 بين القوات البرية السعودية ونظيرتها المصرية

طبقت فرضيات قتالية باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة

اختتمت مناورات تبوك-5 التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية في المنطقة الشمالية الغربية، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، ورئيس هيئة عمليات القوات البرية ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية وعدد من كبار ضباط القوات البرية السعودية والقوات المسلحة المصرية.

وشهد اختتام المناورات تطبيق عدد من الفرضيات القتالية التي دُربت القوات المشاركة عليها خلال مجريات التمرين، إذ نفذت عناصر القوات الخاصة عمليات الإنزال المظلي والقفز الحر باستخدام المروحيات لتطهير واقتحام المواقع المحصنة، وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وذكر مدير تمرين تبوك -5 اللواء الركن خالد بن محمد الخشرمي أن هذا التمرين من التمارين المهمة, وذلك لتنوع وطبيعة القوات المشاركة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين وذلك بصقل مهاراتهم القتالية والرفع من جاهزيتهم، مشيداً بما قدمه المشاركون من القوات البرية للبلدين في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

يذكر أن تنفيذ تمرين تبوك -5 خلال الأيام الماضية يأتي ضمن خطة التمارين والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام مناورات تبوك 5 بين القوات البرية السعودية ونظيرتها المصرية
سبق

اختتمت مناورات تبوك-5 التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية في المنطقة الشمالية الغربية، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، ورئيس هيئة عمليات القوات البرية ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية وعدد من كبار ضباط القوات البرية السعودية والقوات المسلحة المصرية.

وشهد اختتام المناورات تطبيق عدد من الفرضيات القتالية التي دُربت القوات المشاركة عليها خلال مجريات التمرين، إذ نفذت عناصر القوات الخاصة عمليات الإنزال المظلي والقفز الحر باستخدام المروحيات لتطهير واقتحام المواقع المحصنة، وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وذكر مدير تمرين تبوك -5 اللواء الركن خالد بن محمد الخشرمي أن هذا التمرين من التمارين المهمة, وذلك لتنوع وطبيعة القوات المشاركة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين وذلك بصقل مهاراتهم القتالية والرفع من جاهزيتهم، مشيداً بما قدمه المشاركون من القوات البرية للبلدين في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

يذكر أن تنفيذ تمرين تبوك -5 خلال الأيام الماضية يأتي ضمن خطة التمارين والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
05:40 PM

اختتام مناورات تبوك 5 بين القوات البرية السعودية ونظيرتها المصرية

طبقت فرضيات قتالية باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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اختتمت مناورات تبوك-5 التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية في المنطقة الشمالية الغربية، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، ورئيس هيئة عمليات القوات البرية ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية وعدد من كبار ضباط القوات البرية السعودية والقوات المسلحة المصرية.

وشهد اختتام المناورات تطبيق عدد من الفرضيات القتالية التي دُربت القوات المشاركة عليها خلال مجريات التمرين، إذ نفذت عناصر القوات الخاصة عمليات الإنزال المظلي والقفز الحر باستخدام المروحيات لتطهير واقتحام المواقع المحصنة، وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وذكر مدير تمرين تبوك -5 اللواء الركن خالد بن محمد الخشرمي أن هذا التمرين من التمارين المهمة, وذلك لتنوع وطبيعة القوات المشاركة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين وذلك بصقل مهاراتهم القتالية والرفع من جاهزيتهم، مشيداً بما قدمه المشاركون من القوات البرية للبلدين في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

يذكر أن تنفيذ تمرين تبوك -5 خلال الأيام الماضية يأتي ضمن خطة التمارين والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.

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