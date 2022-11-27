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مشرفة الألعاب في نادي الرياض لـ"سبق": كرة القدم للسيدات ستأخذ مكانها عالميًّا

أشادت بانطلاقة دوري السيدات في السعودية

أشادت مشرفة الألعاب المختلفة في نادي الرياض هناء حلمي، بانطلاقة دوري المناطق للسيدات لكرة القدم.

وقالت "حلمي" لـ"سبق": سعيدةٌ بنهضة كرة القدم السعودية للسيدات، وإن شاء الله تأخذ هذه الرياضة موقعًا مرموقًا في مصافّ الرياضة العربية، وبعد ذلك العالمية بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن هناء حلمي، أسست قسم الألعاب المختلفة للسيدات، وفعّلت عشر ألعاب منذ 2020 في نادي الرياض وحتى الآن.

بدورها قدمت "هناء" الشكر لإدارة نادي الرياض برئاسة بندر المقيل، وليوسف الحميد الرئيس التنفيذي، ولفدوى علي؛ لدعهم اللا محدود للألعاب المختلفة الخاصة بالسيدات.

يُذكر أن "حلمي كانت لاعبة هاوية منذ 2005 في عدة رياضات في نوادٍ خاصة، وفي 2018 تم تعيينها مسؤولة للعلاقات النسائية في اتحاد المبارزة، ومن ثَم مديرة للمنتخب النسائي، بعد أن ساهمت في تأسيس لعبة المبارزة للسيدات.

كما حصلت في 2019 على المركز الثاني في بطولة المملكة للسيدات للمبارزة، ومن أوائل الحكمات السعوديات في المبارزة، وفي 2020 تم ترشيحها لمنصب عضو مجلس إدارة في رابطة المدربين السعوديين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مشرفة الألعاب في نادي الرياض لـ"سبق": كرة القدم للسيدات ستأخذ مكانها عالميًّا
سبق

أشادت مشرفة الألعاب المختلفة في نادي الرياض هناء حلمي، بانطلاقة دوري المناطق للسيدات لكرة القدم.

وقالت "حلمي" لـ"سبق": سعيدةٌ بنهضة كرة القدم السعودية للسيدات، وإن شاء الله تأخذ هذه الرياضة موقعًا مرموقًا في مصافّ الرياضة العربية، وبعد ذلك العالمية بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن هناء حلمي، أسست قسم الألعاب المختلفة للسيدات، وفعّلت عشر ألعاب منذ 2020 في نادي الرياض وحتى الآن.

بدورها قدمت "هناء" الشكر لإدارة نادي الرياض برئاسة بندر المقيل، وليوسف الحميد الرئيس التنفيذي، ولفدوى علي؛ لدعهم اللا محدود للألعاب المختلفة الخاصة بالسيدات.

يُذكر أن "حلمي كانت لاعبة هاوية منذ 2005 في عدة رياضات في نوادٍ خاصة، وفي 2018 تم تعيينها مسؤولة للعلاقات النسائية في اتحاد المبارزة، ومن ثَم مديرة للمنتخب النسائي، بعد أن ساهمت في تأسيس لعبة المبارزة للسيدات.

كما حصلت في 2019 على المركز الثاني في بطولة المملكة للسيدات للمبارزة، ومن أوائل الحكمات السعوديات في المبارزة، وفي 2020 تم ترشيحها لمنصب عضو مجلس إدارة في رابطة المدربين السعوديين.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
04:25 PM

مشرفة الألعاب في نادي الرياض لـ"سبق": كرة القدم للسيدات ستأخذ مكانها عالميًّا

أشادت بانطلاقة دوري السيدات في السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت مشرفة الألعاب المختلفة في نادي الرياض هناء حلمي، بانطلاقة دوري المناطق للسيدات لكرة القدم.

وقالت "حلمي" لـ"سبق": سعيدةٌ بنهضة كرة القدم السعودية للسيدات، وإن شاء الله تأخذ هذه الرياضة موقعًا مرموقًا في مصافّ الرياضة العربية، وبعد ذلك العالمية بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن هناء حلمي، أسست قسم الألعاب المختلفة للسيدات، وفعّلت عشر ألعاب منذ 2020 في نادي الرياض وحتى الآن.

بدورها قدمت "هناء" الشكر لإدارة نادي الرياض برئاسة بندر المقيل، وليوسف الحميد الرئيس التنفيذي، ولفدوى علي؛ لدعهم اللا محدود للألعاب المختلفة الخاصة بالسيدات.

يُذكر أن "حلمي كانت لاعبة هاوية منذ 2005 في عدة رياضات في نوادٍ خاصة، وفي 2018 تم تعيينها مسؤولة للعلاقات النسائية في اتحاد المبارزة، ومن ثَم مديرة للمنتخب النسائي، بعد أن ساهمت في تأسيس لعبة المبارزة للسيدات.

كما حصلت في 2019 على المركز الثاني في بطولة المملكة للسيدات للمبارزة، ومن أوائل الحكمات السعوديات في المبارزة، وفي 2020 تم ترشيحها لمنصب عضو مجلس إدارة في رابطة المدربين السعوديين.

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