"الشورى" لـ "الترفيه": أشركوا الأهالي في تصميم البرامج وادرسوا ملاءمة الرسوم للجمهور

دعا الهيئة إلى تطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات بما يراعي إبراز هوية المملكة

طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئة العامة للترفيه، بدراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف.

وفي جلسة المجلس، اليوم، طالب الهيئة بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح والتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية.

كما طالب بدراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه والالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.