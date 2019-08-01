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"الكهرباء": 13 مشروعًا في النقل والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن

لتعزيز موثوقية الخدمة.. و5 محطات تحويل تُغذي المسجد الحرام

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن 13 مشروعًا جديدًا في مجالي النقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وبلغت تكلفة المشاريع التي نفّذتها الشركة السعودية للكهرباء استعدادًا لموسم الحج، 1.2 مليار ريال؛ فيما تم توجيه 1616 مهندسًا وفنيًّا ومتخصصًا يشاركون في تنفيذ الخطة التشغيلية للشركة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الشركة أن حجم الأحمال المتوقعة للقطاع الغربي خلال موسم الحج، بلغ هذا العام 16824 ميجاوات، و21000 ميجاوات حجم التوليد المتاح في القطاع الغربي و5075 ميجاوات فائض قدرات الطاقة الكهربائية، والذي يزيد على الأحمال المتوقعة و4383 ميجاوات أقصى حمل ذروي متوقع خلال شهر ذو الحجة مقارنة بـ4301 ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2% تقريبًا.

و3 محطات توليد رئيسية في القطاع الغربي، وخطوط ربط استراتيجي مع بقية المناطق، توفر قدرات كهربائية تفوق بشكل كبير الأحمال المتوقعة، و16 محطة تحويل جهد (13.8/110 ك.ف.) تغذي المشاعر المقدسة بقدرة إجمالية تبلغ 2417 ميجا فولت أمبير.

وأضافت: هناك 5 محطات تحويل تُغذي المسجد الحرام، وتم مضاعفة أحمال النظام القصوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال شهر ذو الحجة مقارنة بالعام الماضي؛ فيما تغذي 6 محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقدرة إجمالية 8000 ميجا فولت أمبير، و6 محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) تغذي المدينة المنورة، بقدرة إجمالية 8250 ميجا فولت أمبير، و2 محطات تحويل تغذي المسجد النبوي بقدرة إجمالية 240 ميجا فولت أمبير، و2 محطات تحويل جهد (110 ك.ف.) تغذي قطار المشاعر بقدرة إجمالية 268 ميجا فولت أمبير، و15 طلب إيصال خدمة كهربائية تم تنفيذها لإسكان الحجيج، إضافة إلى طلبات الإيصال للجهات الحكومية والرسمية. و87 مركز انطلاق لفِرَق الطوارئ والصيانة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهرباء": 13 مشروعًا في النقل والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن 13 مشروعًا جديدًا في مجالي النقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وبلغت تكلفة المشاريع التي نفّذتها الشركة السعودية للكهرباء استعدادًا لموسم الحج، 1.2 مليار ريال؛ فيما تم توجيه 1616 مهندسًا وفنيًّا ومتخصصًا يشاركون في تنفيذ الخطة التشغيلية للشركة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الشركة أن حجم الأحمال المتوقعة للقطاع الغربي خلال موسم الحج، بلغ هذا العام 16824 ميجاوات، و21000 ميجاوات حجم التوليد المتاح في القطاع الغربي و5075 ميجاوات فائض قدرات الطاقة الكهربائية، والذي يزيد على الأحمال المتوقعة و4383 ميجاوات أقصى حمل ذروي متوقع خلال شهر ذو الحجة مقارنة بـ4301 ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2% تقريبًا.

و3 محطات توليد رئيسية في القطاع الغربي، وخطوط ربط استراتيجي مع بقية المناطق، توفر قدرات كهربائية تفوق بشكل كبير الأحمال المتوقعة، و16 محطة تحويل جهد (13.8/110 ك.ف.) تغذي المشاعر المقدسة بقدرة إجمالية تبلغ 2417 ميجا فولت أمبير.

وأضافت: هناك 5 محطات تحويل تُغذي المسجد الحرام، وتم مضاعفة أحمال النظام القصوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال شهر ذو الحجة مقارنة بالعام الماضي؛ فيما تغذي 6 محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقدرة إجمالية 8000 ميجا فولت أمبير، و6 محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) تغذي المدينة المنورة، بقدرة إجمالية 8250 ميجا فولت أمبير، و2 محطات تحويل تغذي المسجد النبوي بقدرة إجمالية 240 ميجا فولت أمبير، و2 محطات تحويل جهد (110 ك.ف.) تغذي قطار المشاعر بقدرة إجمالية 268 ميجا فولت أمبير، و15 طلب إيصال خدمة كهربائية تم تنفيذها لإسكان الحجيج، إضافة إلى طلبات الإيصال للجهات الحكومية والرسمية. و87 مركز انطلاق لفِرَق الطوارئ والصيانة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
11:11 AM

"الكهرباء": 13 مشروعًا في النقل والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن

لتعزيز موثوقية الخدمة.. و5 محطات تحويل تُغذي المسجد الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن 13 مشروعًا جديدًا في مجالي النقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وبلغت تكلفة المشاريع التي نفّذتها الشركة السعودية للكهرباء استعدادًا لموسم الحج، 1.2 مليار ريال؛ فيما تم توجيه 1616 مهندسًا وفنيًّا ومتخصصًا يشاركون في تنفيذ الخطة التشغيلية للشركة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الشركة أن حجم الأحمال المتوقعة للقطاع الغربي خلال موسم الحج، بلغ هذا العام 16824 ميجاوات، و21000 ميجاوات حجم التوليد المتاح في القطاع الغربي و5075 ميجاوات فائض قدرات الطاقة الكهربائية، والذي يزيد على الأحمال المتوقعة و4383 ميجاوات أقصى حمل ذروي متوقع خلال شهر ذو الحجة مقارنة بـ4301 ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2% تقريبًا.

و3 محطات توليد رئيسية في القطاع الغربي، وخطوط ربط استراتيجي مع بقية المناطق، توفر قدرات كهربائية تفوق بشكل كبير الأحمال المتوقعة، و16 محطة تحويل جهد (13.8/110 ك.ف.) تغذي المشاعر المقدسة بقدرة إجمالية تبلغ 2417 ميجا فولت أمبير.

وأضافت: هناك 5 محطات تحويل تُغذي المسجد الحرام، وتم مضاعفة أحمال النظام القصوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال شهر ذو الحجة مقارنة بالعام الماضي؛ فيما تغذي 6 محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقدرة إجمالية 8000 ميجا فولت أمبير، و6 محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) تغذي المدينة المنورة، بقدرة إجمالية 8250 ميجا فولت أمبير، و2 محطات تحويل تغذي المسجد النبوي بقدرة إجمالية 240 ميجا فولت أمبير، و2 محطات تحويل جهد (110 ك.ف.) تغذي قطار المشاعر بقدرة إجمالية 268 ميجا فولت أمبير، و15 طلب إيصال خدمة كهربائية تم تنفيذها لإسكان الحجيج، إضافة إلى طلبات الإيصال للجهات الحكومية والرسمية. و87 مركز انطلاق لفِرَق الطوارئ والصيانة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

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