محافظ ظهران الجنوب إلى المرتبة الرابعة عشرة

ترقى محافظ ظهران الجنوب، محمد فلاح القرقاح، إلى المرتبة الرابعة عشرة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر "القرقاح"، عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية ولأمير منطقة عسير، على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون له عونًا في حياته العملية.

"سبق" تهنئ "القرقاح" بالترقية، سائلة الله، له التوفيق.