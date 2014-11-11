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أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات

قال: الشباب السعودي قادر على تطوير الأعمال

تسلم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) شهادة الجودة في أمن المعلومات، بحضور الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في الإمارة، وفريق الشركة الاستشارية يتقدمهم الرئيس التنفيذي المهندس عمر العمر.

ونوه أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن العناية بتجويد وتطوير الأعمال أمرٌ سارت عليه هذه الدولة منذ نشأتها، مبيناً أن الشباب السعودي قادر على تطويرالأعمال، ومتمكن من مختلف المهارات والمعارف، وقادر على تحقيق المنجزات لا سيما في المجال التقني، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تحققت بفضل روح الفريق التي يعملها بها فريق أمن المعلومات، متمنياً لمنسوبي الفريق مزيدًا من النجاحات.

من جهته عبر المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على حرصهما ودعمها ومتابعتهما المستمرة لجهود التطوير التقني في الإمارة، مبيناً أن الإمارة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم الكريم تمكنت من تحقيق شهادة الجودة في الآيزو ISO/IEC27001 في أمن المعلومات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات البنية التقنية في مختلف الأقسام والإدارات، مما يسهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الإمارة بكل يسر وسهولة.

أمير الشرقية شهادة الجودة في أمن المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات
سبق

تسلم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) شهادة الجودة في أمن المعلومات، بحضور الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في الإمارة، وفريق الشركة الاستشارية يتقدمهم الرئيس التنفيذي المهندس عمر العمر.

ونوه أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن العناية بتجويد وتطوير الأعمال أمرٌ سارت عليه هذه الدولة منذ نشأتها، مبيناً أن الشباب السعودي قادر على تطويرالأعمال، ومتمكن من مختلف المهارات والمعارف، وقادر على تحقيق المنجزات لا سيما في المجال التقني، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تحققت بفضل روح الفريق التي يعملها بها فريق أمن المعلومات، متمنياً لمنسوبي الفريق مزيدًا من النجاحات.

من جهته عبر المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على حرصهما ودعمها ومتابعتهما المستمرة لجهود التطوير التقني في الإمارة، مبيناً أن الإمارة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم الكريم تمكنت من تحقيق شهادة الجودة في الآيزو ISO/IEC27001 في أمن المعلومات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات البنية التقنية في مختلف الأقسام والإدارات، مما يسهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الإمارة بكل يسر وسهولة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
04:06 PM

أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات

قال: الشباب السعودي قادر على تطوير الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تسلم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) شهادة الجودة في أمن المعلومات، بحضور الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في الإمارة، وفريق الشركة الاستشارية يتقدمهم الرئيس التنفيذي المهندس عمر العمر.

ونوه أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن العناية بتجويد وتطوير الأعمال أمرٌ سارت عليه هذه الدولة منذ نشأتها، مبيناً أن الشباب السعودي قادر على تطويرالأعمال، ومتمكن من مختلف المهارات والمعارف، وقادر على تحقيق المنجزات لا سيما في المجال التقني، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تحققت بفضل روح الفريق التي يعملها بها فريق أمن المعلومات، متمنياً لمنسوبي الفريق مزيدًا من النجاحات.

من جهته عبر المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على حرصهما ودعمها ومتابعتهما المستمرة لجهود التطوير التقني في الإمارة، مبيناً أن الإمارة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم الكريم تمكنت من تحقيق شهادة الجودة في الآيزو ISO/IEC27001 في أمن المعلومات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات البنية التقنية في مختلف الأقسام والإدارات، مما يسهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الإمارة بكل يسر وسهولة.

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