ألمانيا تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية

القرار قد يصدر غدًا

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الثلاثاء) أن بلاده تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية، وذلك في وقت تتطلع فيه القارة العجوز إلى مواصلة تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "ماس" في مؤتمر صحفي أن القرار قيد الإعداد، وقد تصدره الحكومة غدًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف بأن الحكومة الألمانية تسعى لاستبدال التحذيرات من السفر بتوصيات تستند بشكل كبير إلى الأوضاع في كل بلد.

وأصدرت ألمانيا في أواسط مارس (آذار) تحذيرًا عامًّا من السفر إلى الخارج في إطار تدابير كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.