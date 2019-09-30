"العقاري": تمديد قرض "دعم المدنيين" 6 أشهر و"البناء الذاتي" سيرفعان عدد المستفيدين

العصيمي: مبلغ القرض أصبح 640 ألفاً ويستفيد منه مَن أتمَّ الـ 50 عاماً أو أكثر

أوضح صندوق التنمية العقارية أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم المدنيين بقرض حسن إضافي على مبلغ الصندوق بلغ 4000 مستفيد، والعدد مرشح للزيادة مع إضافة خيار البناء الذاتي ضمن الخيارات التي تتيح للمواطن تملك السكن.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، لبرنامج أخباركم على قناة "المجد"، إن مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر هي عبارة عن قرض إضافي حسن يصل إلى نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، يُضاف إلى القرض العقاري المدعوم، والذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد بحد أقصى 640 ألف ريال".

وأضاف أن المستفيدين هم المسجلون في قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومن أتم الخمسين عاماً أو أكثر، ما يجعل الخيارات متعددة الآن للمواطن، مشيراً إلى أن المبادرة كانت في بدايتها مخصصة لمنتجين، وهما شراء وحدات سكنية جاهزة، أو الحصول على وحدات تحت الإنشاء، وأضيف لها خيار البناء الذاتي.

وأبان "العصيمي" أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى 4000 شخص متوقعاً أن يرتفع العدد مع إضافة خيار "البناء الذاتي"، مشيراً إلى حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على خدمة المواطنين، وقد أبرم الصندوق العديد من الاتفاقات مع عدد من الجهات الحكومية وجار استكمال باقي الجهات.