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"الأرصاد": إعصار تورنادو بجازان ظاهرة ضعيفة ولا للاقتراب منه

"القناعي": يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق وفترة زمنية محدودة

أكدت هيئة الارصاد اليوم في بيان لها بعد تشكل إعصار قمعي في جازان رصده هواة يوم أمس تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت بأنها ظاهرة ضعيفة لا تتكرر دائمًا، داعية المواطنين بعدم الاقتراب منه وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وتفصيلاً أوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي أن الحالة التي ظهرت مساء أمس المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بعد مسافة واحد كيلو متر عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية وأكد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة وقد سبق حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية

ونوه إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع الأرصاد لتوثيق مثل هذه الظواهر.

الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": إعصار تورنادو بجازان ظاهرة ضعيفة ولا للاقتراب منه
سبق

أكدت هيئة الارصاد اليوم في بيان لها بعد تشكل إعصار قمعي في جازان رصده هواة يوم أمس تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت بأنها ظاهرة ضعيفة لا تتكرر دائمًا، داعية المواطنين بعدم الاقتراب منه وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وتفصيلاً أوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي أن الحالة التي ظهرت مساء أمس المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بعد مسافة واحد كيلو متر عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية وأكد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة وقد سبق حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية

ونوه إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع الأرصاد لتوثيق مثل هذه الظواهر.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
06:16 PM

"الأرصاد": إعصار تورنادو بجازان ظاهرة ضعيفة ولا للاقتراب منه

"القناعي": يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق وفترة زمنية محدودة

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت هيئة الارصاد اليوم في بيان لها بعد تشكل إعصار قمعي في جازان رصده هواة يوم أمس تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت بأنها ظاهرة ضعيفة لا تتكرر دائمًا، داعية المواطنين بعدم الاقتراب منه وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وتفصيلاً أوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي أن الحالة التي ظهرت مساء أمس المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بعد مسافة واحد كيلو متر عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية وأكد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة وقد سبق حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية

ونوه إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع الأرصاد لتوثيق مثل هذه الظواهر.

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