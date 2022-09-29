"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي

لأعماله المتميزة في نقل وإخلاء الآليات

كرّم قائد كتيبة الإمداد والتموين الثانية العميد فهد بن هميجان القحطاني، الرقيب فهد طالب سحل الشمري، أحد أبطال الحد الجنوبي.

يأتي ذلك، لأعماله المتميزة في مهمة الحد الجنوبي في نقل وإخلاء الآليات، وإنجاز ذلك بكل سلاسة واحترافية، مما أسهم في المحافظة على استمرارية الجاهزية لعموم وحدات لواء الملك عبدالعزيز الآلي وحرصه على تنفيذ أعماله أولا بأول، واستشعاره للمسؤولية.

وحثّ العميد "القحطاني" الجميع على بذل كل الجهود والتميز والإنجاز في أداء الأعمال التي يكلفون بها.

فيما شكر الرقيب "فهد طالب"، قائد الكتيبة على هذا التكريم، وأعرب عن أنه رهن الإشارة للقيام بالمطلوب منه، وأن كل ما أنجزه كان بفضل الله، ثم بفضل توجيهات قائد الكتيبة ومعاونة زملائه.