النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي

لأعماله المتميزة في نقل وإخلاء الآليات

كرّم قائد كتيبة الإمداد والتموين الثانية العميد فهد بن هميجان القحطاني، الرقيب فهد طالب سحل الشمري، أحد أبطال الحد الجنوبي.

يأتي ذلك، لأعماله المتميزة في مهمة الحد الجنوبي في نقل وإخلاء الآليات، وإنجاز ذلك بكل سلاسة واحترافية، مما أسهم في المحافظة على استمرارية الجاهزية لعموم وحدات لواء الملك عبدالعزيز الآلي وحرصه على تنفيذ أعماله أولا بأول، واستشعاره للمسؤولية.

وحثّ العميد "القحطاني" الجميع على بذل كل الجهود والتميز والإنجاز في أداء الأعمال التي يكلفون بها.

فيما شكر الرقيب "فهد طالب"، قائد الكتيبة على هذا التكريم، وأعرب عن أنه رهن الإشارة للقيام بالمطلوب منه، وأن كل ما أنجزه كان بفضل الله، ثم بفضل توجيهات قائد الكتيبة ومعاونة زملائه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي
سبق

كرّم قائد كتيبة الإمداد والتموين الثانية العميد فهد بن هميجان القحطاني، الرقيب فهد طالب سحل الشمري، أحد أبطال الحد الجنوبي.

يأتي ذلك، لأعماله المتميزة في مهمة الحد الجنوبي في نقل وإخلاء الآليات، وإنجاز ذلك بكل سلاسة واحترافية، مما أسهم في المحافظة على استمرارية الجاهزية لعموم وحدات لواء الملك عبدالعزيز الآلي وحرصه على تنفيذ أعماله أولا بأول، واستشعاره للمسؤولية.

وحثّ العميد "القحطاني" الجميع على بذل كل الجهود والتميز والإنجاز في أداء الأعمال التي يكلفون بها.

فيما شكر الرقيب "فهد طالب"، قائد الكتيبة على هذا التكريم، وأعرب عن أنه رهن الإشارة للقيام بالمطلوب منه، وأن كل ما أنجزه كان بفضل الله، ثم بفضل توجيهات قائد الكتيبة ومعاونة زملائه.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
04:59 PM

"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي

لأعماله المتميزة في نقل وإخلاء الآليات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
641

كرّم قائد كتيبة الإمداد والتموين الثانية العميد فهد بن هميجان القحطاني، الرقيب فهد طالب سحل الشمري، أحد أبطال الحد الجنوبي.

يأتي ذلك، لأعماله المتميزة في مهمة الحد الجنوبي في نقل وإخلاء الآليات، وإنجاز ذلك بكل سلاسة واحترافية، مما أسهم في المحافظة على استمرارية الجاهزية لعموم وحدات لواء الملك عبدالعزيز الآلي وحرصه على تنفيذ أعماله أولا بأول، واستشعاره للمسؤولية.

وحثّ العميد "القحطاني" الجميع على بذل كل الجهود والتميز والإنجاز في أداء الأعمال التي يكلفون بها.

فيما شكر الرقيب "فهد طالب"، قائد الكتيبة على هذا التكريم، وأعرب عن أنه رهن الإشارة للقيام بالمطلوب منه، وأن كل ما أنجزه كان بفضل الله، ثم بفضل توجيهات قائد الكتيبة ومعاونة زملائه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة