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"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالمملكة بالأنظمة والأحكام الضريبية

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، 3,686 زيارة تفتيشية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة الـمحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر يوليو الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة عدداً من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1,101 بلاغ في نفس الفترة.
وتَنوّعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافةً لعدم وجود أختام ضريبية
على منتجات التبغ.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمحَدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
سبق

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، 3,686 زيارة تفتيشية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة الـمحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر يوليو الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة عدداً من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1,101 بلاغ في نفس الفترة.
وتَنوّعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافةً لعدم وجود أختام ضريبية
على منتجات التبغ.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمحَدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:15 PM

"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالمملكة بالأنظمة والأحكام الضريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، 3,686 زيارة تفتيشية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة الـمحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر يوليو الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة عدداً من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1,101 بلاغ في نفس الفترة.
وتَنوّعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافةً لعدم وجود أختام ضريبية
على منتجات التبغ.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمحَدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.

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