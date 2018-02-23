النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محامٍ عن "الطريقة الجديدة للإجازة المرضية": فعل محرّم وعقوبته تعزيرية

مقاطع تُظهر قيام أشخاص بجرح أنفسهم أو كسر إحدى الأصابع بقصد الاحتيال

علق محامٍ على مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية؛ ظهر فيه تعمد بعض الأشخاص جرح أنفسهم، وهو الأمر الذي فسرته رسالة ترافق الفيديو أن هذه طريقة جديدة للإجازة المرضية.


وتفصيلًا: قال المحامي رمزي السفياني لـ"سبق": "لوحظ مؤخرًا انتشار مقاطع فيديو تحتوي على قيام أشخاص بجرح أنفسهم والبعض يقوم بكسر إحدى أصابعه بقصد الاحتيال للحصول على إجازة مرضية، فهذا الفعل يعتبر إيذاء للنفس بتعمد إلحاق الضرر بها، وهذا محرم شرعًا لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا"، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذي يخنُق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار".


وتابع: "كما لا يجوز إتلاف النفس بالكلية، فلا يجوز إيلامها أو إتلاف عضو من أعضائها إلا لمصلحة مشروعة وتحت إشراف طبي يقرر ذلك؛ وبالتالي فإن من يتعمد إيذاء نفسه وهو في كامل أهليته المعتبرة شرعًا، سواء بقصد الحصول على إجازة مرضية أم غيره؛ فإن هذا الفعل مجرم شرعًا ويعاقب عليه بالعقوبة التعزيرية الرادعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محامٍ عن "الطريقة الجديدة للإجازة المرضية": فعل محرّم وعقوبته تعزيرية
سبق

علق محامٍ على مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية؛ ظهر فيه تعمد بعض الأشخاص جرح أنفسهم، وهو الأمر الذي فسرته رسالة ترافق الفيديو أن هذه طريقة جديدة للإجازة المرضية.


وتفصيلًا: قال المحامي رمزي السفياني لـ"سبق": "لوحظ مؤخرًا انتشار مقاطع فيديو تحتوي على قيام أشخاص بجرح أنفسهم والبعض يقوم بكسر إحدى أصابعه بقصد الاحتيال للحصول على إجازة مرضية، فهذا الفعل يعتبر إيذاء للنفس بتعمد إلحاق الضرر بها، وهذا محرم شرعًا لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا"، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذي يخنُق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار".


وتابع: "كما لا يجوز إتلاف النفس بالكلية، فلا يجوز إيلامها أو إتلاف عضو من أعضائها إلا لمصلحة مشروعة وتحت إشراف طبي يقرر ذلك؛ وبالتالي فإن من يتعمد إيذاء نفسه وهو في كامل أهليته المعتبرة شرعًا، سواء بقصد الحصول على إجازة مرضية أم غيره؛ فإن هذا الفعل مجرم شرعًا ويعاقب عليه بالعقوبة التعزيرية الرادعة".

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
08:44 PM

محامٍ عن "الطريقة الجديدة للإجازة المرضية": فعل محرّم وعقوبته تعزيرية

مقاطع تُظهر قيام أشخاص بجرح أنفسهم أو كسر إحدى الأصابع بقصد الاحتيال

A A A
محمد المواسي - الرياض
38
43,528

علق محامٍ على مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية؛ ظهر فيه تعمد بعض الأشخاص جرح أنفسهم، وهو الأمر الذي فسرته رسالة ترافق الفيديو أن هذه طريقة جديدة للإجازة المرضية.


وتفصيلًا: قال المحامي رمزي السفياني لـ"سبق": "لوحظ مؤخرًا انتشار مقاطع فيديو تحتوي على قيام أشخاص بجرح أنفسهم والبعض يقوم بكسر إحدى أصابعه بقصد الاحتيال للحصول على إجازة مرضية، فهذا الفعل يعتبر إيذاء للنفس بتعمد إلحاق الضرر بها، وهذا محرم شرعًا لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا"، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذي يخنُق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار".


وتابع: "كما لا يجوز إتلاف النفس بالكلية، فلا يجوز إيلامها أو إتلاف عضو من أعضائها إلا لمصلحة مشروعة وتحت إشراف طبي يقرر ذلك؛ وبالتالي فإن من يتعمد إيذاء نفسه وهو في كامل أهليته المعتبرة شرعًا، سواء بقصد الحصول على إجازة مرضية أم غيره؛ فإن هذا الفعل مجرم شرعًا ويعاقب عليه بالعقوبة التعزيرية الرادعة".

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,220
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,362
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,956
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,436

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة