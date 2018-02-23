محامٍ عن "الطريقة الجديدة للإجازة المرضية": فعل محرّم وعقوبته تعزيرية

مقاطع تُظهر قيام أشخاص بجرح أنفسهم أو كسر إحدى الأصابع بقصد الاحتيال

علق محامٍ على مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية؛ ظهر فيه تعمد بعض الأشخاص جرح أنفسهم، وهو الأمر الذي فسرته رسالة ترافق الفيديو أن هذه طريقة جديدة للإجازة المرضية.



وتفصيلًا: قال المحامي رمزي السفياني لـ"سبق": "لوحظ مؤخرًا انتشار مقاطع فيديو تحتوي على قيام أشخاص بجرح أنفسهم والبعض يقوم بكسر إحدى أصابعه بقصد الاحتيال للحصول على إجازة مرضية، فهذا الفعل يعتبر إيذاء للنفس بتعمد إلحاق الضرر بها، وهذا محرم شرعًا لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا"، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذي يخنُق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار".



وتابع: "كما لا يجوز إتلاف النفس بالكلية، فلا يجوز إيلامها أو إتلاف عضو من أعضائها إلا لمصلحة مشروعة وتحت إشراف طبي يقرر ذلك؛ وبالتالي فإن من يتعمد إيذاء نفسه وهو في كامل أهليته المعتبرة شرعًا، سواء بقصد الحصول على إجازة مرضية أم غيره؛ فإن هذا الفعل مجرم شرعًا ويعاقب عليه بالعقوبة التعزيرية الرادعة".

