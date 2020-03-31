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"أمانة تبوك" تضبط مطعمًا ومخبزًا يعملان أثناء منع التجول

أكدت أنها لن تتهاون بشأن سلامة صحة المواطنين والمقيمين

ضبطت أمانة منطقة تبوك اليوم مطعمًا ومخبزًا مخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع العمل أثناء ساعات منع التجول ومخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك بأحد الأحياء بمدينة تبوك.

وأوضحت الأمانة أنه تم مداهمة المواقع المذكورة من قِبل الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والتحفظ على العمالة المخالفة لتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة، مبينة أنه بالنظر في نوع المخالفات، اتضح عدم التزامهم بالاشتراطات التي تعنى بها الأمانة.

وتم على إثر ذلك ضبط بعض الأغذية الفاسدة؛ كالخضراوات المستخدمة في الطعام وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ووجود بعض الأطعمة المكشوفة، وفي الصدد ذاته، أفادت الأمانة بأن المخبز غير خاضع للاشتراطات الصحية ومخالف للنظام، إضافة إلى عدم ملائمة المكان صحيًا لإعداد الخبز وتقديمه للمستهلكين.

وأكدت "الأمانة" استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم غير المرخصة للعمل في أوقات المنع، للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية قامت خلال المداهمة بإتلاف كل المضبوطات، وعدد من الأواني المستخدمة في تحضير وإعداد الأغذية بطريقة سيئة.

وشددت الأمانة على أنها لن تتهاون في صحة المواطنين والمقيمين، وستضرب بيدٍ من حديد لكل من يستغل الظروف الحالية، للإضرار بصحة المستهلكين، أو التأثير على سلامة وجودة الأطعمة التي تخضع للمراقبة 24 ساعة، من قِبل فرق رقابية مدربة للتعامل مع مثل هذه المخالفات بكل حزم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940‪ الذي يواصل العمل الليل مع النهار من أجل تلقي البلاغات ومعالجتها فورًا وفي أي وقتٍ.

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"أمانة تبوك" تضبط مطعمًا ومخبزًا يعملان أثناء منع التجول
سبق

ضبطت أمانة منطقة تبوك اليوم مطعمًا ومخبزًا مخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع العمل أثناء ساعات منع التجول ومخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك بأحد الأحياء بمدينة تبوك.

وأوضحت الأمانة أنه تم مداهمة المواقع المذكورة من قِبل الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والتحفظ على العمالة المخالفة لتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة، مبينة أنه بالنظر في نوع المخالفات، اتضح عدم التزامهم بالاشتراطات التي تعنى بها الأمانة.

وتم على إثر ذلك ضبط بعض الأغذية الفاسدة؛ كالخضراوات المستخدمة في الطعام وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ووجود بعض الأطعمة المكشوفة، وفي الصدد ذاته، أفادت الأمانة بأن المخبز غير خاضع للاشتراطات الصحية ومخالف للنظام، إضافة إلى عدم ملائمة المكان صحيًا لإعداد الخبز وتقديمه للمستهلكين.

وأكدت "الأمانة" استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم غير المرخصة للعمل في أوقات المنع، للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية قامت خلال المداهمة بإتلاف كل المضبوطات، وعدد من الأواني المستخدمة في تحضير وإعداد الأغذية بطريقة سيئة.

وشددت الأمانة على أنها لن تتهاون في صحة المواطنين والمقيمين، وستضرب بيدٍ من حديد لكل من يستغل الظروف الحالية، للإضرار بصحة المستهلكين، أو التأثير على سلامة وجودة الأطعمة التي تخضع للمراقبة 24 ساعة، من قِبل فرق رقابية مدربة للتعامل مع مثل هذه المخالفات بكل حزم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940‪ الذي يواصل العمل الليل مع النهار من أجل تلقي البلاغات ومعالجتها فورًا وفي أي وقتٍ.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:42 AM

"أمانة تبوك" تضبط مطعمًا ومخبزًا يعملان أثناء منع التجول

أكدت أنها لن تتهاون بشأن سلامة صحة المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ضبطت أمانة منطقة تبوك اليوم مطعمًا ومخبزًا مخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع العمل أثناء ساعات منع التجول ومخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك بأحد الأحياء بمدينة تبوك.

وأوضحت الأمانة أنه تم مداهمة المواقع المذكورة من قِبل الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والتحفظ على العمالة المخالفة لتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة، مبينة أنه بالنظر في نوع المخالفات، اتضح عدم التزامهم بالاشتراطات التي تعنى بها الأمانة.

وتم على إثر ذلك ضبط بعض الأغذية الفاسدة؛ كالخضراوات المستخدمة في الطعام وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ووجود بعض الأطعمة المكشوفة، وفي الصدد ذاته، أفادت الأمانة بأن المخبز غير خاضع للاشتراطات الصحية ومخالف للنظام، إضافة إلى عدم ملائمة المكان صحيًا لإعداد الخبز وتقديمه للمستهلكين.

وأكدت "الأمانة" استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم غير المرخصة للعمل في أوقات المنع، للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية قامت خلال المداهمة بإتلاف كل المضبوطات، وعدد من الأواني المستخدمة في تحضير وإعداد الأغذية بطريقة سيئة.

وشددت الأمانة على أنها لن تتهاون في صحة المواطنين والمقيمين، وستضرب بيدٍ من حديد لكل من يستغل الظروف الحالية، للإضرار بصحة المستهلكين، أو التأثير على سلامة وجودة الأطعمة التي تخضع للمراقبة 24 ساعة، من قِبل فرق رقابية مدربة للتعامل مع مثل هذه المخالفات بكل حزم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940‪ الذي يواصل العمل الليل مع النهار من أجل تلقي البلاغات ومعالجتها فورًا وفي أي وقتٍ.

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