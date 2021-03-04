النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 2742 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 387,278

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2742 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 1691 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 402.205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1286 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 387.278 حالة .

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تسجل 2742 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2742 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 1691 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 402.205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1286 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 387.278 حالة .

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
02:43 PM

الإمارات تسجل 2742 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 387,278

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
186

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2742 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 1691 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 402.205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1286 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 387.278 حالة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,019

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة