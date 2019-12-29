عمره 80 مليون عام.. "ناسا" تنشر صورًا "بديعة" لمَعلم جغرافي بدولة عربية

من طبقات الحجر الجيري والرملي والصلصال والجبس التي شكّلت قاع المحيط

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، صورة فضائية التُقطت بتقنيات خاصة وتحمل ألوانًا زاهية، لجبال "الأطلس الصغير" في المغرب.

واستخدمت "ناسا" -بحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية- الأشعة تحت الحمراء في التقاط الصورة؛ لإظهار الاختلافات بين الصخور وتسليط الضوء على طياتها.

ووفقًا لـ"ناسا"؛ فإن جبال الأطلس الصغير، التي تنتمي لسلسلة جبال الأطلس، تشكّلت نتيجة تصادم الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، قبل حوالى 80 مليون عام.

وقالت في بيان مصاحب للصورة نشرته "سكاي نيوز عربية": "طبقات الحجر الجيري والحجر الرملي والصلصال والجبس التي شكّلت قاع المحيط، تم طيها وتكسيرها لإنشاء جبال الأطلس الصغير".

وأضافت: "في هذه الصورة لجنوب غرب المغرب، يتم دمج نطاقات الأشعة تحت الحمراء، لتسليط الضوء بشكل كبير على أنواع الصخور المختلفة وتوضيح الطي المعقد".

وتشكل جبال الأطلس الصغير القسمَ الجنوبي من سلسلة جبال الأطلس، ويبلغ ارتفاع أعلى قمة بها 3304 أمتار عن سطح البحر، وهي قمة جبل سيروا.