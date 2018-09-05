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وكيل إمارة الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للتوطين

رأس وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، محمد بن سلطان بن جريس، أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس، لبرنامج التوطين الموجه.

أكد وكيل الإمارة، في بداية الاجتماع، حرص أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على متابعة برنامج التوطين، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، ومضاعفة الجهود تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأكد سرعة التنفيذ وتطوير أعمال اللجنة، ورفع التقارير الدورية ومؤشرات قياس الأداء.

وناقش أعضاء اللجنة عددًا من الموضوعات ذات العلاقة، من بينها الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من توطين بعض الأنشطة التي تستهدف توطين سوق المواشي والسوق الشعبي ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات المستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي ومحلات الأواني المنزلية ابتداء من 1/ 1 / 1440هـ .

كما بحث أعضاء اللجنة الأنشطة التي يستهدفها البرامج كمرحلة ثالثة، وفقًا للجدول الزمني وخطة التوطين المعتمدة.

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وكيل إمارة الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للتوطين
سبق

رأس وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، محمد بن سلطان بن جريس، أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس، لبرنامج التوطين الموجه.

أكد وكيل الإمارة، في بداية الاجتماع، حرص أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على متابعة برنامج التوطين، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، ومضاعفة الجهود تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأكد سرعة التنفيذ وتطوير أعمال اللجنة، ورفع التقارير الدورية ومؤشرات قياس الأداء.

وناقش أعضاء اللجنة عددًا من الموضوعات ذات العلاقة، من بينها الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من توطين بعض الأنشطة التي تستهدف توطين سوق المواشي والسوق الشعبي ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات المستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي ومحلات الأواني المنزلية ابتداء من 1/ 1 / 1440هـ .

كما بحث أعضاء اللجنة الأنشطة التي يستهدفها البرامج كمرحلة ثالثة، وفقًا للجدول الزمني وخطة التوطين المعتمدة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:34 PM

وكيل إمارة الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للتوطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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رأس وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، محمد بن سلطان بن جريس، أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس، لبرنامج التوطين الموجه.

أكد وكيل الإمارة، في بداية الاجتماع، حرص أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على متابعة برنامج التوطين، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، ومضاعفة الجهود تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأكد سرعة التنفيذ وتطوير أعمال اللجنة، ورفع التقارير الدورية ومؤشرات قياس الأداء.

وناقش أعضاء اللجنة عددًا من الموضوعات ذات العلاقة، من بينها الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من توطين بعض الأنشطة التي تستهدف توطين سوق المواشي والسوق الشعبي ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات المستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي ومحلات الأواني المنزلية ابتداء من 1/ 1 / 1440هـ .

كما بحث أعضاء اللجنة الأنشطة التي يستهدفها البرامج كمرحلة ثالثة، وفقًا للجدول الزمني وخطة التوطين المعتمدة.

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