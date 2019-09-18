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الملحقية الثقافية في ماليزيا تدعو الطلاب إلى الحذر من التلوّث الهوائي

طالبتهم بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب وعدم الخروج

دعت الملحقية الثقافية في ماليزيا، الطلاب، إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع معدلات تلوّث الهواء ووصولها إلى (188).

وقالت الملحقية، عبر حسابها في "تويتر"، في تنبيهٍ مهم وعاجل: نظراً لاستمرار معدلات تلوّث الهواء في كولالمبور ووصولها إلى (188)، وهو ما يعد معدلاً غير صحي، فإننا نهيب بجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة، أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات التالية للوقاية من هذا التلوّث:

- البقاء في المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- الإكثار من شرب السوائل، وخاصة الماء، والحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامينَي A و C.

- استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل وتوفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمَن يعانون أمراضاً مزمنة.

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الملحقية الثقافية في ماليزيا تدعو الطلاب إلى الحذر من التلوّث الهوائي
سبق

دعت الملحقية الثقافية في ماليزيا، الطلاب، إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع معدلات تلوّث الهواء ووصولها إلى (188).

وقالت الملحقية، عبر حسابها في "تويتر"، في تنبيهٍ مهم وعاجل: نظراً لاستمرار معدلات تلوّث الهواء في كولالمبور ووصولها إلى (188)، وهو ما يعد معدلاً غير صحي، فإننا نهيب بجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة، أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات التالية للوقاية من هذا التلوّث:

- البقاء في المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- الإكثار من شرب السوائل، وخاصة الماء، والحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامينَي A و C.

- استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل وتوفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمَن يعانون أمراضاً مزمنة.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
10:45 AM

الملحقية الثقافية في ماليزيا تدعو الطلاب إلى الحذر من التلوّث الهوائي

طالبتهم بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب وعدم الخروج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الملحقية الثقافية في ماليزيا، الطلاب، إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع معدلات تلوّث الهواء ووصولها إلى (188).

وقالت الملحقية، عبر حسابها في "تويتر"، في تنبيهٍ مهم وعاجل: نظراً لاستمرار معدلات تلوّث الهواء في كولالمبور ووصولها إلى (188)، وهو ما يعد معدلاً غير صحي، فإننا نهيب بجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة، أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات التالية للوقاية من هذا التلوّث:

- البقاء في المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- الإكثار من شرب السوائل، وخاصة الماء، والحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامينَي A و C.

- استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل وتوفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمَن يعانون أمراضاً مزمنة.

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