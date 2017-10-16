النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دخل "الوسم" .. والحصيني يتساءل: لماذا تنتظره العرب؟

من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة ومدته 52 يوماً

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه مع دخول "الوسم" اليوم الأربعاء، فإن سحابه ممطر، متسائلاً لماذا العرب تنتظره على أحر من الجمر؟

وقال عبر حسابه في "تويتر": جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته "سهيل" اليماني ذلك هو #الوسم دخوله اليوم الأربعاء 1441/2/17هـ، ماذا تعرف عنه؟

تنتظره العرب على أحر من الجمر ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً يعتبر من الوسم.

وأضاف: الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ مطره نافع -بإذن الله.

وتابع: نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من #الوسم حكماً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، فيه زيادة في الليل على حساب النهار.

ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.

وتابع: مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، تميل الأجواء نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.

الوسم حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دخل "الوسم" .. والحصيني يتساءل: لماذا تنتظره العرب؟
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه مع دخول "الوسم" اليوم الأربعاء، فإن سحابه ممطر، متسائلاً لماذا العرب تنتظره على أحر من الجمر؟

وقال عبر حسابه في "تويتر": جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته "سهيل" اليماني ذلك هو #الوسم دخوله اليوم الأربعاء 1441/2/17هـ، ماذا تعرف عنه؟

تنتظره العرب على أحر من الجمر ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً يعتبر من الوسم.

وأضاف: الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ مطره نافع -بإذن الله.

وتابع: نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من #الوسم حكماً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، فيه زيادة في الليل على حساب النهار.

ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.

وتابع: مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، تميل الأجواء نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:22 AM

دخل "الوسم" .. والحصيني يتساءل: لماذا تنتظره العرب؟

من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة ومدته 52 يوماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,754

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه مع دخول "الوسم" اليوم الأربعاء، فإن سحابه ممطر، متسائلاً لماذا العرب تنتظره على أحر من الجمر؟

وقال عبر حسابه في "تويتر": جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته "سهيل" اليماني ذلك هو #الوسم دخوله اليوم الأربعاء 1441/2/17هـ، ماذا تعرف عنه؟

تنتظره العرب على أحر من الجمر ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً يعتبر من الوسم.

وأضاف: الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ مطره نافع -بإذن الله.

وتابع: نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من #الوسم حكماً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، فيه زيادة في الليل على حساب النهار.

ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.

وتابع: مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، تميل الأجواء نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,175
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,939
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,668

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة