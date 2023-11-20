"كوبرا عربية" تُدخل مُروّض ثعابين للمستشفى بـ"ضلع عسير"

لدغته أثناء تقديمه عروضاً خطرة وأكد عزمه المواصلة بعد شفائه

أدخلت كوبرا عربية الكابتن محمد القايد، مروض الثعابين السامة والحيوانات المفترسة، للمستشفى بعد لدغها إياه أثناء تقديمه بعض العروض للجمهور في متنزه وحديقة الجنوب للحيوانات بضلع جنوب عسير.

وقال "قايد": "أمارس العروض بالثعابين السامة منذ سبع سنوات، وأجد فيها من المتعة الشيء الكبير، إلا أنه وبينما كنت أقدم أحد العروض مع أخطر أنواع الثعابين السامة؛ تعرضت للدغ من الكوبرا العربية؛ ما استدعى نقلي للمستشفى مباشرة، وجرى التعامل مع حالتي، وإخضاعي لعدد من العمليات".

وأشار إلى أنه تعرض لثمان لدغات خلال سبع سنوات مارس فيها عروض الثعابين، إلا أنه المرة الأخيرة كانت الأخطر، وألزمته السرير الأبيض بعد تورم كامل اليد، حيث قرر الأطباء في البداية بتر إصبعه الإبهام، إلا أن الفريق الطبي عدل عن ذلك وخضع لثمان عمليات، وأكد أنه سيعود لتقديم العروض مجددا بعد تماثله للشفاء.