أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.
قطر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
قالت: غدًا الأربعاء هو المتمّم لشهر رمضان
أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.قطر عيد الفطر
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قطر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
07:39 PM
قطر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
قالت: غدًا الأربعاء هو المتمّم لشهر رمضان
أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.
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