أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.

قطر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11 أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 07:39 PM

قطر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر قالت: غدًا الأربعاء هو المتمّم لشهر رمضان





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أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.