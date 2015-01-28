النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، أوراق اعتماده للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، وذلك خلال استقباله للسفير في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا اليوم.

ونقل السفير الغامدي للرئيس بخاري خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

ورحّب الرئيس النيجيري بالسفير الغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهمته لدفع العلاقات الوطيدة بين نيجيريا والمملكة.

سفير المملكة لدى نيجيريا الرئيس النيجيري سفارة المملكة لدى نيجيريا السفير السعودي في نيجيريا نيجيريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، أوراق اعتماده للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، وذلك خلال استقباله للسفير في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا اليوم.

ونقل السفير الغامدي للرئيس بخاري خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

ورحّب الرئيس النيجيري بالسفير الغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهمته لدفع العلاقات الوطيدة بين نيجيريا والمملكة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
09:49 PM

سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبوجا
0
791

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، أوراق اعتماده للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، وذلك خلال استقباله للسفير في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا اليوم.

ونقل السفير الغامدي للرئيس بخاري خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

ورحّب الرئيس النيجيري بالسفير الغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهمته لدفع العلاقات الوطيدة بين نيجيريا والمملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,636
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,131
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,026

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة