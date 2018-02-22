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"إيميليانو دياز": "الهلال" سيبقى دائماً في القلب.. صنعنا أرقاماً تاريخية للنادي

ودّع ايميليانو دياز، المدرب المساعد السابق في نادي الهلال، جماهير الفريق عبر كلمات مؤثرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عقب قرار الإدارة بإقالة الجهاز الفني منذ أيام قليلة .

وقال ابن المدرب دياز: "شُكراً لجميع العاملين في نادي الهلال .. شُكراً للجماهير التي أشعرتنا بحبها .. ستبقون دائماً في قلبي بذلنا كل ما نملك لكي نصنع التاريخ مع هذا النادي واعتقد أننا نجحنا في ذلك" .

وكانت إدارة الهلال قد اتخذت قراراً بإقالة الجهاز الفني للفريق عقب الخسارة من الاستقلال الإيراني في مباريات المرحلة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وعيّنت إدارة الهلال، مدرب الفريق الأولمبي بالنادي ، الأرجنتيني خوان براون، ابن اللاعب الدولي السابق في منتخب الأرجنتين تاتا براون صاحب لقب كأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال 1986 ليكون مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد عقب نهاية الموسم.

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"إيميليانو دياز": "الهلال" سيبقى دائماً في القلب.. صنعنا أرقاماً تاريخية للنادي
سبق

ودّع ايميليانو دياز، المدرب المساعد السابق في نادي الهلال، جماهير الفريق عبر كلمات مؤثرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عقب قرار الإدارة بإقالة الجهاز الفني منذ أيام قليلة .

وقال ابن المدرب دياز: "شُكراً لجميع العاملين في نادي الهلال .. شُكراً للجماهير التي أشعرتنا بحبها .. ستبقون دائماً في قلبي بذلنا كل ما نملك لكي نصنع التاريخ مع هذا النادي واعتقد أننا نجحنا في ذلك" .

وكانت إدارة الهلال قد اتخذت قراراً بإقالة الجهاز الفني للفريق عقب الخسارة من الاستقلال الإيراني في مباريات المرحلة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وعيّنت إدارة الهلال، مدرب الفريق الأولمبي بالنادي ، الأرجنتيني خوان براون، ابن اللاعب الدولي السابق في منتخب الأرجنتين تاتا براون صاحب لقب كأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال 1986 ليكون مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد عقب نهاية الموسم.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
04:11 PM

"إيميليانو دياز": "الهلال" سيبقى دائماً في القلب.. صنعنا أرقاماً تاريخية للنادي

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محمد السيّد - الرياض
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ودّع ايميليانو دياز، المدرب المساعد السابق في نادي الهلال، جماهير الفريق عبر كلمات مؤثرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عقب قرار الإدارة بإقالة الجهاز الفني منذ أيام قليلة .

وقال ابن المدرب دياز: "شُكراً لجميع العاملين في نادي الهلال .. شُكراً للجماهير التي أشعرتنا بحبها .. ستبقون دائماً في قلبي بذلنا كل ما نملك لكي نصنع التاريخ مع هذا النادي واعتقد أننا نجحنا في ذلك" .

وكانت إدارة الهلال قد اتخذت قراراً بإقالة الجهاز الفني للفريق عقب الخسارة من الاستقلال الإيراني في مباريات المرحلة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وعيّنت إدارة الهلال، مدرب الفريق الأولمبي بالنادي ، الأرجنتيني خوان براون، ابن اللاعب الدولي السابق في منتخب الأرجنتين تاتا براون صاحب لقب كأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال 1986 ليكون مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد عقب نهاية الموسم.

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