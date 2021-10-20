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"تعليم محايل": "طالب خميس البحر" سقط قبل الطابور وحالته مستقرة

هوى من الثالث ومنوّم بالمستشفى العام قسم الجراحة والمدير باشر حالته

باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث.

وبيّن "تعليم محايل"، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد.

وقال متحدث "تعليم محايل" علي يحيى؛ لـ"سبق": "كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً".

تعليم محايل خميس البحر محايل عسير سقوط طالب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم محايل": "طالب خميس البحر" سقط قبل الطابور وحالته مستقرة
سبق

باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث.

وبيّن "تعليم محايل"، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد.

وقال متحدث "تعليم محايل" علي يحيى؛ لـ"سبق": "كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً".

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
11:46 AM

"تعليم محايل": "طالب خميس البحر" سقط قبل الطابور وحالته مستقرة

هوى من الثالث ومنوّم بالمستشفى العام قسم الجراحة والمدير باشر حالته

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عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
21
13,993

باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث.

وبيّن "تعليم محايل"، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد.

وقال متحدث "تعليم محايل" علي يحيى؛ لـ"سبق": "كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً".

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