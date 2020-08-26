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تعرَّف على المدينة التي سجلت أعلى معدل إصابات وتعافٍ ووفيات بـ "كورونا" في السعودية

إجمالي مصابي الفيروس بالمملكة 309768 حالة بينها 3722 وفاة و283932 متعافياً

سجلت ثلاث مدن سعودية الأعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم، وعلى مدى 6 أشهر مضت، لتحوز على النصيب الأكبر بين مدن ومحافظات المملكة في عدد الإصابات والتعافي والوفيات معاً.

وجاءت مدينة الرياض، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، في المرتبة الأولى بين مدن المملكة؛ حيث شهدت 55113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و52319 حالة تماثلت للشفاء، ولله الحمد، و921 حالة وفاة؛ تليها محافظة جدة بواقع 31415 إصابة و28815 حالة تعافٍ و792 حالة وفاة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة؛ مكة المكرّمة بواقع 30702 حالة إصابة شهدتها منذ بداية الجائحة حتى اليوم، و28783 حالة تعافٍ و619 حالة وفاة.

ووفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي الحالات التي سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى أمس 309768 حالة إصابة، و283932 حالة تعافٍ، و3722 حالة وفاة، فيما تبقت 22114 حالة نشطة منها 1639 حالة حرجة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على المدينة التي سجلت أعلى معدل إصابات وتعافٍ ووفيات بـ "كورونا" في السعودية
سبق

سجلت ثلاث مدن سعودية الأعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم، وعلى مدى 6 أشهر مضت، لتحوز على النصيب الأكبر بين مدن ومحافظات المملكة في عدد الإصابات والتعافي والوفيات معاً.

وجاءت مدينة الرياض، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، في المرتبة الأولى بين مدن المملكة؛ حيث شهدت 55113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و52319 حالة تماثلت للشفاء، ولله الحمد، و921 حالة وفاة؛ تليها محافظة جدة بواقع 31415 إصابة و28815 حالة تعافٍ و792 حالة وفاة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة؛ مكة المكرّمة بواقع 30702 حالة إصابة شهدتها منذ بداية الجائحة حتى اليوم، و28783 حالة تعافٍ و619 حالة وفاة.

ووفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي الحالات التي سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى أمس 309768 حالة إصابة، و283932 حالة تعافٍ، و3722 حالة وفاة، فيما تبقت 22114 حالة نشطة منها 1639 حالة حرجة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:52 PM

تعرَّف على المدينة التي سجلت أعلى معدل إصابات وتعافٍ ووفيات بـ "كورونا" في السعودية

إجمالي مصابي الفيروس بالمملكة 309768 حالة بينها 3722 وفاة و283932 متعافياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سجلت ثلاث مدن سعودية الأعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم، وعلى مدى 6 أشهر مضت، لتحوز على النصيب الأكبر بين مدن ومحافظات المملكة في عدد الإصابات والتعافي والوفيات معاً.

وجاءت مدينة الرياض، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، في المرتبة الأولى بين مدن المملكة؛ حيث شهدت 55113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و52319 حالة تماثلت للشفاء، ولله الحمد، و921 حالة وفاة؛ تليها محافظة جدة بواقع 31415 إصابة و28815 حالة تعافٍ و792 حالة وفاة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة؛ مكة المكرّمة بواقع 30702 حالة إصابة شهدتها منذ بداية الجائحة حتى اليوم، و28783 حالة تعافٍ و619 حالة وفاة.

ووفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي الحالات التي سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى أمس 309768 حالة إصابة، و283932 حالة تعافٍ، و3722 حالة وفاة، فيما تبقت 22114 حالة نشطة منها 1639 حالة حرجة.

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